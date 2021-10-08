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Нобелівську премію миру розділили на двох: кому і за що дали престижну нагороду

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Нобелівських лауреатів миру в 2021 році двоє Новина оновлена 08 жовтня 2021, 13:07
Нобелівських лауреатів миру в 2021 році двоє

У Нобелівському комітеті журналістів визнали захисниками свободи слова та самовираження

В 2021 році Нобелівську премію миру присудили одночасно двом журналістам — главреду російської "Нової Газети" Дмитру Муратову і філіппінській журналістці Марії Рессі.

Про це пише BBC.

У норвезькому Нобелівському комітеті визнали, що саме ці люди гідні нагороди за "зусилля щодо захисту свободи слова і самовираження, що є основоположною умовою для демократії і міцного миру".

Так, Муратов прославився тим, що, незважаючи на вбивства співробітників його ЗМІ і погрози на його адресу, він не відмовився від редакційної політики і відстоював права колег.

Нобелівський лауреат Дмитро Муратов
Нобелівський лауреат Дмитро Муратов

Друга володарка престижної премії — співзасновник видання Rappler Марія Ресса — мужньо висвітлювала "криваву" політику режиму Родріго Дутерте по боротьбі з наркотиками на Філіппінах.

Марія Ресса з Філіппін
Марія Ресса з Філіппін

Всього ж на Нобелівську премію миру претендували 329 осіб, серед яких — опозиціонери РФ і Білорусі Олексій Навальний і Світлана Тихановська. Втім, комітет все ж віддав перевагу журналістам.

Раніше "Телеграф" повідомляв, кому дісталася "медична Нобелівка". До слова, нагороду вручили за відкриття рецепторів температури і дотику.

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