Нобелівську премію миру розділили на двох: кому і за що дали престижну нагороду
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У Нобелівському комітеті журналістів визнали захисниками свободи слова та самовираження
В 2021 році Нобелівську премію миру присудили одночасно двом журналістам — главреду російської "Нової Газети" Дмитру Муратову і філіппінській журналістці Марії Рессі.
Про це пише BBC.
У норвезькому Нобелівському комітеті визнали, що саме ці люди гідні нагороди за "зусилля щодо захисту свободи слова і самовираження, що є основоположною умовою для демократії і міцного миру".
Так, Муратов прославився тим, що, незважаючи на вбивства співробітників його ЗМІ і погрози на його адресу, він не відмовився від редакційної політики і відстоював права колег.
Друга володарка престижної премії — співзасновник видання Rappler Марія Ресса — мужньо висвітлювала "криваву" політику режиму Родріго Дутерте по боротьбі з наркотиками на Філіппінах.
Всього ж на Нобелівську премію миру претендували 329 осіб, серед яких — опозиціонери РФ і Білорусі Олексій Навальний і Світлана Тихановська. Втім, комітет все ж віддав перевагу журналістам.
Раніше "Телеграф" повідомляв, кому дісталася "медична Нобелівка". До слова, нагороду вручили за відкриття рецепторів температури і дотику.
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