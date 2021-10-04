Навіть не за коронавірус: за що вчені отримали Нобелівську премію з медицини

Дослідників відзначили за відкриття рецепторів температури і дотику

У шведській столиці Стокгольмі оголосили імена переможців традиційної Нобелівської премії з фізіології та медицини.

Як інформує офіційний сайт премії, найвище визнання у 2021 році здобули Ардем Патапутіан та Девід Джуліус. Їм належить відкриття рецепторів температури та дотику.

Вчені досліджували, яким чином діють нервові імпульси, які дозволяють нам відчути тепло та холод, а також розуміти, що ми чогось торкаємося. Для цього дослідники скооперували свої дії, використовуючи сильні сторони одне одного.

Цьогорічні лауреати "Нобелівки" працювали над дослідженням нервових рецепторів

Так, у розпорядженні Девіда Джуліуса була речовина капсаїцин, яка зазвичай міститься у багатьох пекучих перцях. Із її допомогою вчений перевіряв, як нервові закінчення у шкірі людини реагують на подразнення.

Його ж колега Ардем Патапутіан досліджував іншу частину реакцій — можливість відчувати тиск. Це допомогло йому відкрити новий, особливий клас датчиків. Згідно інформації вченого, ця частина організму займається реакцією на будь-які механічні подразники — як на шкірі, так і стосовно внутрішніх органів.

"Лауреати виявили критичні ланки, яких раніше бракувало у розумінні складної взаємодії наших відчуттів із навколишнім середовищем", — стверджують організатори Нобелівської премії.

Основні відкриття цьогорічних лауреатів "Нобелівки" із медицини пояснили, як тепло, холод і дотик можуть ініціювати сигнали в нашій нервовій системі. Визначені іонні канали важливі для багатьох фізіологічних процесів та хвороб.

Девід Джуліус та Ардем Патапутіан

Слід зазначити, що Девід Джуліус є американцем, він народився у Нью-Йорку в 1955 році. Має ступінь доктора філософії, закінчив Каліфорнійський університет, був докторантом Колумбійського. До речі, у своєму рідному виші він працює із 1989 року.

Ліванець Ардем Патапутіян молодший за свого колегу — народився у 1967 році. Ще малим він переїхав із Бейруту до Лос-Анджелесу, де і почав свій шлях до науки. У 1996 році закінчив Каліфорнійський технологічний інститут, став доктором наук. Із 2014 році працює дослідником в медичному інституті Говарда Х’юза.

Нагадаємо, в минулому році премію отримали вчені за дослідження вірусу гепатиту С. Що саме вдалося з’ясувати дослідникам, детально розповідав "Телеграф".

Також на порталі ви можете дізнатися, хто у 2020-у отримав Нобелівську премію миру. До речі, цьогоріч вручення цієї нагороди пройде 8 жовтня.