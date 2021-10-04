Рус

Навіть не за коронавірус: за що вчені отримали Нобелівську премію з медицини

Автор
Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
26
Премія присуджується щорічно із 1901 року Новина оновлена 04 жовтня 2021, 15:06
Премія присуджується щорічно із 1901 року

Дослідників відзначили за відкриття рецепторів температури і дотику

У шведській столиці Стокгольмі оголосили імена переможців традиційної Нобелівської премії з фізіології та медицини.

Як інформує офіційний сайт премії, найвище визнання у 2021 році здобули Ардем Патапутіан та Девід Джуліус. Їм належить відкриття рецепторів температури та дотику.

Вчені досліджували, яким чином діють нервові імпульси, які дозволяють нам відчути тепло та холод, а також розуміти, що ми чогось торкаємося. Для цього дослідники скооперували свої дії, використовуючи сильні сторони одне одного.

Цьогорічні лауреати "Нобелівки" працювали над дослідженням нервових рецепторів
Цьогорічні лауреати "Нобелівки" працювали над дослідженням нервових рецепторів

Так, у розпорядженні Девіда Джуліуса була речовина капсаїцин, яка зазвичай міститься у багатьох пекучих перцях. Із її допомогою вчений перевіряв, як нервові закінчення у шкірі людини реагують на подразнення.

Його ж колега Ардем Патапутіан досліджував іншу частину реакцій — можливість відчувати тиск. Це допомогло йому відкрити новий, особливий клас датчиків. Згідно інформації вченого, ця частина організму займається реакцією на будь-які механічні подразники — як на шкірі, так і стосовно внутрішніх органів.

"Лауреати виявили критичні ланки, яких раніше бракувало у розумінні складної взаємодії наших відчуттів із навколишнім середовищем", — стверджують організатори Нобелівської премії.

Основні відкриття цьогорічних лауреатів "Нобелівки" із медицини пояснили, як тепло, холод і дотик можуть ініціювати сигнали в нашій нервовій системі. Визначені іонні канали важливі для багатьох фізіологічних процесів та хвороб.

Девід Джуліус та Ардем Патапутіан
Девід Джуліус та Ардем Патапутіан

Слід зазначити, що Девід Джуліус є американцем, він народився у Нью-Йорку в 1955 році. Має ступінь доктора філософії, закінчив Каліфорнійський університет, був докторантом Колумбійського. До речі, у своєму рідному виші він працює із 1989 року.

Ліванець Ардем Патапутіян молодший за свого колегу — народився у 1967 році. Ще малим він переїхав із Бейруту до Лос-Анджелесу, де і почав свій шлях до науки. У 1996 році закінчив Каліфорнійський технологічний інститут, став доктором наук. Із 2014 році працює дослідником в медичному інституті Говарда Х’юза.

Нагадаємо, в минулому році премію отримали вчені за дослідження вірусу гепатиту С. Що саме вдалося з’ясувати дослідникам, детально розповідав "Телеграф".

Також на порталі ви можете дізнатися, хто у 2020-у отримав Нобелівську премію миру. До речі, цьогоріч вручення цієї нагороди пройде 8 жовтня.

Теги:
#Дослідження #Нагороди #Нобелівська премія #Лауреат Нобелівської премії #Вчені
Президент Володимир Зеленський опинився в центрі скандалу
Політика
"Це може обернутися катастрофою для Зеленського": чим загрожує президенту офшорний скандал
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент Володимир Зеленський опинився в центрі скандалу
"Це може обернутися катастрофою для Зеленського": чим загрожує президенту офшорний скандал
Дата публікації
Категорія
Артур Єрохін
Загибель поліцейського в Чернігові: джерела розповіли, хто першим почав бійку
Дата публікації
Категорія
Єлизавета Ясько і Михайло Саакашвілі
"Треба їхати у Грузію, але не сьогодні": кохана Саакашвілі розповіла про спільні плани (ексклюзивне відео)
Дата публікації
Категорія
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков
"Подарунок" від "слуг" на день народження: Разумков розповів про можливу відставку напередодні свята
Дата публікації
Категорія
Ділові зв’язки Володимира Зеленського з Росією через компанію Maltex, ймовірно, збентежать багатьох
Зеленський опинився в списку власників офшорів: що приховував "антиолігарх"