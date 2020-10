Стало известно, кому досталась Нобелевская премия мира

Норвежский нобелевский комитет объявил в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

Нобелевскую премию мира за 2020 год получила Всемирная продовольственная программа (ВПП) за борьбу с голодом и обеспечение продовольственной безопасности во всем мире.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020