Стало известно, кому досталась Нобелевская премия мира

Норвежский нобелевский комитет объявил в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2020 год.

Норвежский нобелевский комитет объявил в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

Нобелевскую премию мира за 2020 год получила Всемирная продовольственная программа (ВПП) за борьбу с голодом и обеспечение продовольственной безопасности во всем мире.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020

Лауреаты будут приглашены на церемонию награждения в следующем году.

"Перед лицом пандемии Всемирная продовольственная программа продемонстрировала впечатляющую способность активизировать свою работу", — сказала Берит Рейсс-Андерсен, председатель Нобелевского комитета.

Напомним, в Швеции и Норвегии заканчивается Нобелевская неделя. По традиции, первыми объявляют победителей в медицине и физиологии. В 2020 году почетная награда присуждена американцам Харви Олтеру, Чарльзу Райсу и британцу Майклу Хаутону за открытие вируса гепатита C.

Также, были названы лауреаты Нобелевской премии по физике.