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Оголошено лауреатів Нобелівської премії з фізики: хто і за що отримав нагороду

Автор
Олена Вєчканова
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Лауреатами "нобелівки" з фізики в 2021 році стали відразу троє вчених Новина оновлена 05 жовтня 2021, 13:43
Лауреатами "нобелівки" з фізики в 2021 році стали відразу троє вчених

Комітет Нобелівської премії відзначив внесок вчених в науку про вплив людства на зміни клімату

У вівторок, 5 жовтня, в Стокгольмі оголосили лауреатів черговий Нобелівської премії з фізики. Цього разу приз розділили відразу троє дослідників.

Імена переможців опубліковані на офіційному сайті премії.

Як стверджується в прес-релізі про нагородження, вчених відзначили за дослідження хаотичних і, ймовірно, цілком випадкових явищ. Так, Джорджіо Парізі був нагороджений за те, що зробив революцію у дослідженні теорії невпорядкованих матеріалів і випадкових процесів. Його колеги, Клаус Хассельман і Сікуро Манабе приступили до розробки основи знань про клімат планети і антропологічному вплив на нього.

Переможці Нобелівської премії 2021 з фізики
Переможці Нобелівської премії 2021 з фізики

При цьому дослідники займаються темою далеко не одне десятиліття. Манабе, наприклад, ще в 60-х роках минулого століття першим досліджував, як взаємодіють радіаційний баланс і вертикальне переміщення повітряних мас в атмосфері Землі. Цікаво, що саме його роботи стали підмогою для нинішніх науковців, які працюють над кліматичними моделями.

Одним із таких став Клаус Хассельман. Дослідник підтвердив, що модель клімату може бути доволі надійною, незважаючи на часті зміни погодних умов в певній точці світу. Йому належить розробка методів ідентифікації специфічних сигналів, які підтверджують вплив людини на клімат. Робота Хассельмана використовувалася як доказ впливу людей на кількість вуглекислого газу в атмосфері.

А от Джорджо Парізі трудився над теорією складних систем. Його дослідження впливають не тільки на дослідження зміни клімату, але і на дію випадкових явищ у фізиці, математиці, нейронауці тощо.

"Лауреати цього року сприяли тому, щоб ми глибше зрозуміли властивості і еволюцію складних фізичних систем", — підкреслив глава Нобелівського комітету з фізики Торс Ганс Хансон.

В цілому вченим присудили нагороду за моделювання клімату Землі. Науково-популярний досвід дослідження полягає у виявленні прихованих закономірностей в кліматі і не тільки.

Нагадаємо, що на цьому тижні в Швеції відбувається вручення щорічної премії імені Альфреда Нобеля. "Телеграф" уже розповідав, кому дісталася нагорода в сфері медицини.

Також ми повідомляли, хто отримав "нобелевку" з фізики в 2020 році.

Теги:
#Вчені #Фізика #Клімат #Нобелівська премія #Нагорода
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