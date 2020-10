Названі лауреати Нобелівської премії з фізики: за що їх нагородили

Нобелівську премію з фізики в 2020 році дали:

Роджер Пенроуз - за відкриття того, що освіта чорних дір є пророкуванням загальної теорії відносності;

Рейнхард Гензель і Андрія ХЕЗ - за відкриття надмасивної компактного об'єкта в центрі нашої галактики.

"Відкриття лауреатів цього року надали нову сферу для вивчення компактних і надмасивних об'єктів. Але ці екзотичні об'єкти як і раніше викликають безліч питань, які потребують відповідей і мотивуючих подальші дослідження. Не тільки питання про їх внутрішню структуру, а й питання про те, як перевірити нашу теорію гравітації в екстремальних умовах в безпосередній близькості від чорної діри ", - заявив голова Нобелівського комітету з фізики Девід Хевіленд.

