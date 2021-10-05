Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике: кто и за что получил награду

Комитет Нобелевской премии отметил вклад ученых в науку о влиянии человечества на изменения климата

Во вторник, 5 октября, в Стокгольме объявили лауреатов очередной Нобелевской премии по физике. В этот раз приз разделили сразу трое исследователей.

Имена победителей опубликованы на официальном сайте премии.

Как утверждается в пресс-релизе о награждении, ученых отметили за исследование хаотических и, вероятно, вполне случайных явлений. Так, Джорджио Паризи был награжден за то, что совершил революцию в исследовании теории неупорядоченных материалов и случайных процессов. Его коллеги, Клаус Хассельман и Сикуро Манабэ плотно приступили к разработке основы знаний о климате планеты и антропологическом влиянии на него.

Победители Нобелевской премии 2021 по физике

При этом исследователи занимаются темой далеко не одно десятилетие. Манабэ, к примеру, еще в 60-х годах прошлого века первым исследовал, как взаимодействуют радиационный баланс и вертикальное перемещение воздушных масс в атмосфере Земле. Интересно, что именно его работы стали подспорьем для нынешних ученых, работающих над климатическими моделями.

Одним из таких стал Клаус Хассельман. Исследователь подтвердил, что модель климата может быть весьма надежной, несмотря на частые изменения погодных условий в определенной точке мира. Ему принадлежит разработка методов идентификации специфических сигналов, которые подтверждают влияние человека на климат. Работа Хассельмана использовалась в качестве доказательства влияния людей на количество углекислого газа в атмосфере.

Джорджо Паризи же трудился над теорией сложных систем. Его исследования влияют не только на исследования изменения климата, но и на действие случайных явлений в физике, математике, нейронауке и т.п.

"Лауреаты этого года способствовали тому, чтобы мы глубже поняли свойства и эволюцию сложных физических систем", — подчеркнул глава Нобелевского комитета по физике Торс Ганс Хансон.

В целом ученым присудили награду за моделирование климата Земли. Научно-популярный опыт исследования заключается в обнаружении скрытых закономерностей в климате и не только.

Напомним, что на этой неделе в Швеции происходит вручение ежегодной премии имени Альфреда Нобеля. "Телеграф" уже рассказывал, кому досталась награда в сфере медицины.

Также мы сообщали, кто получил "нобелевку" по физике в 2020 году.