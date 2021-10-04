Даже не за коронавирус: за что ученые получили Нобелевскую премию по медицине

Исследователей отметили за открытие рецепторов температуры и прикосновения

В шведской столице Стокгольме объявили имена победителей традиционной Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Как информирует официальный сайт премии, наивысшее признание в 2021 году получили Ардем Патапутиан и Дэвид Джулиус. Им принадлежит открытие рецепторов температуры и прикосновения.

Ученые исследовали, каким образом действуют нервные импульсы, которые позволяют нам почувствовать тепло и холод, а также понимать, что мы чего-то касаемся. Для этого исследователи скооперировали свои действия, используя сильные стороны друг друга.

Лауреаты "Нобелевки" работали над исследованием нервных рецепторов

Так, в распоряжении Дэвида Джулиуса было вещество капсаицин, которое обычно содержится во различном жгучем перце. С его помощью ученый проверял, как нервные окончания в коже человека реагируют на раздражение.

Его же коллега Ардем Патапутиан исследовал другую часть реакций — возможность чувствовать давление. Это помогло ему открыть новый, особый класс датчиков. Согласно информации ученого, эта часть организма занимается реакцией на любые механические раздражители: как на коже, так и в отношении внутренних органов.

"Лауреаты обнаружили критические звенья, которых раньше не доставало в понимании сложного взаимодействия наших чувств с окружающей средой", — утверждают организаторы Нобелевской премии.

Основные открытия лауреатов "Нобелевки" по медицине объяснили, как тепло, холод и прикосновение могут инициировать сигналы в нашей нервной системе. Определены ионные каналы важны для многих физиологических процессов и болезней.

Дэвид Джулиус и Ардем Патапутиан

Следует отметить, что Дэвид Джулиус является американцем, он родился в Нью-Йорке в 1955 году. Имеет степень доктора философии, окончил Калифорнийский университет, был докторантом Колумбийского. Кстати, в своем родном вузе он работает с 1989 года.

Ливанец Ардем Патапутиан моложе своего коллеги — родился в 1967 году. Еще маленьким он переехал из Бейрута в Лос-Анджелес, где и начал свой путь в науке. В 1996 году окончил Калифорнийский технологический институт, стал доктором наук. С 2014 году работает исследователем в медицинском институте Говарда Хьюза.

Напомним, в прошлом году премию получили ученые за исследования вируса гепатита С. Что именно удалось выяснить исследователям, подробно рассказывал "Телеграф".

Также на портале вы можете узнать, кто в 2020-м получил Нобелевскую премию мира. Кстати, в этом году вручение этой награды пройдет 8 октября.