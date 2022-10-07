Українці отримали Нобелівську премію миру разом із білорусами та росіянами: як реагують у мережі

Цим рішенням комітет хоче закликати до миру

Цього року Нобелівською премією миру нагородили білоруського політв'язня Алеся Бяляцкого, українську організацію "Центр громадянських свобод" та Організацію з прав людини "Меморіал" із російської федерації.

Про це стало відомо з сайту Нобелівського комітету. Як зазначається, присуджуючи їм Нобелівську премію миру за 2022 рік комітет хоче відзначити "трьох видатних борців за права людини, демократію та мирне співіснування в сусідніх країнах Білорусі, росії та Україні".

"Лауреати премії миру представляють громадянське суспільство у своїх країнах. Вони протягом багатьох років пропагували право критикувати владу та захищати основні права громадян. Вони доклали видатних зусиль, щоб задокументувати військові злочини, порушення прав людини та зловживання владою. Разом вони демонструють важливість громадянського суспільства для миру та демократії", — йдеться в повідомленні на сайті.

У мережі українці віддреагували на таку новину доволі неоднозначно. Українська журналістка Тетяна Даниленко зазначила, що вручати цього року Нобелівську премії миру максимально недоречно.

Повідомлення журналістки Даниленко

Український політик, громадяський діяч і журналіст Дмитро Корчинський також відреагував на це. За його словами, такому вибору Нобелівського комітету не слід дивуватися, адже вони і раніше обирали суперечливих і доволі невдалих людей. Як приклад, він згадав лаурета Нобелівської премії миру Ясіра Арафата, який був "один із найбільш успішних організаторів терору у післявоєнному світі".

Повідомлення політика Корчинського

Інші користувачі мережі, зокрема і відома блогерка і волонтерка Меланія Подоляк, також негативно поставилися до такого рішення. Переважно всі розчаровані і вважають, що комітет став "жертвою тонких ідеологічних маніпуляцій".

Негативно відреагувала Меланія Подоляк

Журналіст Ростислав Мартинюк згадав про випадок з Горбачовим

Загальна реакція - далеко не позитивна

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський став кандидатом на Нобелівську премію миру в 2022 році. За прогнозами букмекерів, він був фаворитом.