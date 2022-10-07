Нобель в этом году "супер": у Зеленского объяснили, что не так с награждением

В Офисе президента говорят, что понятие "мира" этим награждением исказили

Результаты награждения Нобелевской премией мира в этом году неприятно поразили не только украинское общество, но и власть Украины. Все дело в том, что награду одновременно вручили представителям Украины, России и Беларуси с формулировкой, что комитет хочет отметить "трех выдающихся борцов за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах".

На такие результаты отреагировал советник главы офиса президента Михаил Подоляк. В собственном Twitter-аккаунте он написал, что у представителей комитета странное понимание "мира".

"У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", если премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью страну. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто "супер"", — заявил Подоляк.

Стоит отметить, что Нобелевскую премию мира в 2022 году получили — украинская организация "Центр гражданских свобод", белорусский политзаключенный Олесь Бяляцкий, а также российская организация по правам человека "Мемориал". Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский был кандидатом на Нобелевскую премию мира в 2022 году. Он до последнего был фаворитом по прогнозам букмекеров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский стал самым влиятельным евреем мира по версии Jerusalem Post.