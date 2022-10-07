Нобель цього року "супер": у Зеленського пояснили, що не так з нагородженням

В Офісі президента кажуть, що поняття "миру" цим нагородженням викривили

Цьогорічні результати нагородження Нобелівською премією миру неприємно вразили не тільки українське суспільство, а й владу України. Вся річ у тому, що нагороду одночасно вручили представникам від України, Росії та Білорусі з формулюванням, що комітет хоче відзначити "трьох видатних борців за права людини, демократію та мирне співіснування в сусідніх країнах".

На такі результати відреагував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. У власному Twitter-акаунті він написав, що у представників комітету дивне розуміння "миру".

"У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова "мир", якщо премію разом одержують представники двох країн, що напали на третю. Ні російські, ні білоруські організації так і не змогли організувати опір цій війні. Нобель цього року просто "супер", — заявив Подоляк.

Варто зазначити, що Нобелівську премію миру у 2022 році отримали — українська організація "Центр громадянських свобод", білоруський політв'язень Олесь Бяляцкий, а також російська організація з прав людини "Меморіал". Додамо, що президент України Володимир Зеленський такоє був кандидатом на Нобелівську премію миру у 2022 році. Він до останнього був фаворитом у прогнозах букмекерів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський став найвпливовішим євреєм світу за версією Jerusalem Post.