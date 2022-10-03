Нобелівська премія з фізіології та медицини: людство отримало ключ до розуміння імунної системи

Раніше вважалося неможливим відновити ДНК з кісток, яким 40 тисяч років, проте шведський учений Сванте Паабо зміг секвенувати геном неандертальця

Найпрестижніша з міжнародних нагород для вчених, Нобелівська премія-2022 з фізіології та медицини, дісталася шведському біологу, фахівцю з еволюційної генетики Сванте Паабо. Вченого відзначили за "відкриття щодо геномів вимерлих гомінідів (приматів) та еволюції людини".

Розповідаємо детальніше, чим особливі відкриття Паабо та які ще премії будуть вручати на цьому тижні.

Чим особливе дослідження Сванте Паабо

Шведський учений Сванте Паабо зробив відкриття про еволюцію людини, які дали ключове розуміння нашої імунної системи та того, що робить нас унікальними порівняно з нашими вимерлими схожими видами. У своєму дослідженні Паабо здійснив те, що раніше здавалося неможливим, а саме секвенував геном неандертальця.

Нобелівський комітет зазначив, що відкриття створили нове розуміння нашої еволюційної історії, допомогли заснувати розвиваючу науку "палеогеноміка" або вивчення генетичного матеріалу стародавніх патогенів.

Дослідження Сванте Паабо

Нільс-Горан Ларссон, професор медичної біохімії Каролінського інституту в Стокгольмі, сказав, що вчений використовував наявну технологію та власні методи для вилучення та аналізу стародавньої ДНК.

"Раніше вважалося неможливим відновити ДНК із кісток віком 40 тисяч років… І це в наступні роки дасть нам величезне розуміння фізіології людини", — сказав доктор Ларссон, додавши, що відкриття "дозволять нам порівняти зміни між сучасними Homo sapiens і стародавніми гомінідами.

Homo sapiens характеризується своєю унікальною здатністю створювати складні культури, інновації, мистецтво, а також здатністю перетинати відкриту воду та поширюватися в усі частини нашої планети. Неандертальці жили групами і мали великий мозок, використовували інструменти, але розвивалися повільно протягом сотень тисяч років. Генетичні відмінності між Homo sapiens і неандертальцями були невідомі, доки вони не були виявлені завдяки фундаментальній роботі Паабо. Тривають інтенсивні дослідження, які зосереджуються на аналізі функціональних наслідків цих відмінностей з кінцевою метою пояснити, що робить нас унікальними людьми.

Порівнюючи та аналізуючи послідовності геному людини, команда доктора Паабо виявила раніше невідомий тип гомініду, Денисова, йдеться в заяві комітету. У заяві йдеться, що ця інформація залишається актуальною, наприклад, допомагаючи інформувати, як імунна система людини реагує на інфекції.

Дослідження Сванте Паабо

Паабо та його команда також несподівано виявили, що потік генів відбувався від неандертальців до Homo sapiens, демонструючи, що у них були спільні діти під час періодів співіснування. Передача генів між видами гомінінів впливає на те, як імунна система сучасних людей реагує на інфекції, такі як коронавірус. Зазначається, що близько 1-2% людей за межами Африки мають неандертальські гени.

67-річний Паабо проводив свої дослідження в Німеччині в Мюнхенському університеті та в Інституті еволюційної антропології Макса Планка в Лейпцигу. Цікаво, що батько вченого, біохімік Суне Бергстрем отримав Нобелівську премію з медицини в 1982 році. За словами організаторів, Паабо почув звістку про нагородження за ранковою чашкою кави і був шокований:

Нобелівська премія-2022

Нобелівська премія з медицини та фізіології лише відкрила цьогорічний сезон вручення премій. Далі заходи відбуватимуться за таким графіком:

Нобелівську премію з фізики присудять у вівторок, 4 жовтня, о 12:45;

премію з хімії вручать у середу, 5 жовтня, о 12:45;

нагороду з літератури вручать у четвер, 6 жовтня, о 14:00;

Нобелівська премія миру буде вручена в п'ятницю, 7 жовтня, о 12:00;

10 жовтня о 12:45 вручать Нобелівську премію з економіки.

Переможці отримають свої нагороди на церемонії в Стокгольмі у грудні. Премія передбачає грошову винагороду в розмірі 10 мільйонів шведських крон (майже 900 тис. доларів США). Гроші надходять відповідно до заповіту, залишеного творцем премії, шведським винахідником Альфредом Нобелем, який помер у 1895 році.