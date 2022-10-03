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Нобелевская премия по физиологии и медицине: человечество получило ключ к пониманию иммунной системы

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Сванте Паабо Новость обновлена 03 октября 2022, 18:08
Сванте Паабо

Раньше считалось невозможным восстановить ДНК из костей, которым 40 тысяч лет, однако шведский ученый Сванте Паабо смог секвенировать геном неандертальца

Самая престижная из международных наград для ученых, Нобелевская премия-2022 по физиологии и медицине, досталась шведскому биологу, специалисту по эволюционной генетике Сванте Паабо. Ученого отметили за "открытие геномов вымерших гоминидов (приматов) и эволюции человека".

Рассказываем подробно, чем особенно открытие Паабо и какие еще премии будут вручать на этой неделе.

Чем особенно исследовано Сванте Паабо

Шведский ученый Сванте Паабо сделал открытие об эволюции человека, давшее ключевое понимание нашей иммунной системы и того, что делает нас уникальными по сравнению с вымершими схожими видами. В своем исследовании Паабо совершил то, что раньше казалось невозможным, а именно секвенировал геном неандертальца.

Нобелевский комитет отметил, что открытие создало новое понимание нашей эволюционной истории, помогло основать развивающую науку "палеогеномику" или изучение генетического материала древних патогенов.

Нобелевская премия по физиологии и медицине, геном неандертальца
Исследование Сванте Паабо

Нильс-Горан Ларссон, профессор медицинской биохимии Каролинского института в Стокгольме, сказал, что ученый использовал существующую технологию и собственные методы для извлечения и анализа древней ДНК.

"Раньше считалось невозможным восстановить ДНК из костей в возрасте 40 тысяч лет… И это в последующие годы даст нам огромное понимание физиологии человека", — сказал доктор Ларссон, добавив, что открытие "позволит нам сравнить изменения между современными Homo sapiens и древними гоминидами".

Homo sapiens характеризуется своей уникальной способностью создавать сложные культуры, инновации, искусство, а также пересекать открытую воду и распространяться во все части нашей планеты. Неандертальцы жили группами и обладали большим мозгом, использовали инструменты, но развивались медленно на протяжении сотен тысяч лет. Генетические отличия между Homo sapiens и неандертальцами были неизвестны, пока они не были обнаружены благодаря фундаментальной работе Паабо. Продолжаются интенсивные исследования, которые сосредотачиваются на анализе функциональных последствий этих отличий с конечной целью объяснить, что делает нас уникальными людьми.

Сравнивая и анализируя последовательности генома человека, команда доктора Паабо обнаружила ранее неизвестный тип гоминида, Денисова, говорится в заявлении комитета. В заявлении говорится, что эта информация остается актуальной, например помогая информировать, как иммунная система человека реагирует на инфекции.

Нобелевская премия по физиологии и медицине, геном неандертальца
Исследование Сванте Паабо

Паабо и его команда также неожиданно обнаружили, что поток генов происходил от неандертальцев к Homo sapiens, демонстрируя, что у них были общие дети в период сосуществования. Передача генов между видами гоминидов влияет на то, как иммунная система современных людей реагирует на инфекции, такие как коронавирус. Отмечается, что около 1-2% людей за пределами Африки имеют неандертальские гены.

67-летний Паабо проводил свои исследования в Германии в Мюнхенском университете и в Институте эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге. Интересно, что отец ученого, биохимик Суне Бергстрем получил Нобелевскую премию по медицине в 1982 году. По словам организаторов, Паабо услышал известие о награждении за утренней чашкой кофе и был шокирован:

Нобелевская премия-2022

Нобелевская премия по медицине и физиологии только открыла нынешний сезон вручения премий. Далее мероприятия будут проходить по следующему графику:

  • Нобелевскую премию по физике присудят во вторник, 4 октября, в 12.45;
  • премию по химии вручат в среду, 5 октября, в 12.45;
  • награду по литературе вручат в четверг, 6 октября, в 14:00;
  • Нобелевская премия мира будет вручена в пятницу, 7 октября, в 12.00;
  • 10 октября в 12.45 вручат Нобелевскую премию по экономике.

Победители получат свои награды на церемонии в Стокгольме в декабре. Премия предусматривает денежное вознаграждение в размере 10 миллионов шведских крон (около 900 тыс. долларов США). Деньги поступают в соответствии с завещанием, оставленным создателем премии, шведским изобретателем Альфредом Нобелем, умершим в 1895 году.

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#Медицина #Нобелевская премия #Лауреат Нобелевской премии #Физиология