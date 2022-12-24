Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев специально для "Телеграфа" оценил итоги 10 месяцев российского вторжения

В субботу, 24 декабря, исполнилось десять месяцев с начала широкомасштабного российского вторжения. Выводы очевидны – путин, напав на Украину, совершил ряд ошибок. И каждая для него – смертельна.

Во-первых, он недооценил Украину (силу ВСУ, народа) и переоценил себя. В итоге после ряда поражений, начал совершать откровенные военные преступления, неприкрытый геноцид украинцев. И уже не просто эта ничем не мотивированная война, но и сами методы ее ведения начали цементировать антипутинскую коалицию в лице цивилизованных стран мира, коллективного Запада и не только.

И из этого вытекает во-вторых – путин недооценил солидарность Запада, его неприятие всего того, чем оказалась россия, сбросившая маски. Отдельные выбрыки Венгрии, блудливые игры Франции лишь подтверждают, что это – исключение из правил. А подавляющее число европейских государств, США, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия, ряд стран Африки и Азии поняли, что рф – угроза всем. Как бы там Макрон не трясся, как бы Орбан не подпел путину, проукраинская и антироссийская коалиция не только не распадется, но и будет увеличиваться.

Ну, а путин, пока он не перестанет быть лидером террористической группировки, так ничего, похоже, не поймет.

Всё будут решать ВСУ при поддержке наших партнеров. Наши военнослужащие доказали всему миру, что Украине надо помогать. Что это и почётно, жизненно важно для тех, кто такую поддержку оказывает.

Приятно, что в конце года награждают украинскую нацию, лично Зеленского, присваивают разные звания и номинации.

Но, как по мне, Нобелевскую премию мира должны были получить ВСУ и волонтеры, которые поддерживают армию.

Сейчас главная задача международной коалиции – помогать всем, о чём просит Украина. Экономических санкций против рф явно недостаточно. За год ВВП страны-агрессора упал примерно на 5%. Нужно сделать так, чтобы экономическая ситуация в россии была катастрофической. Запад должен одновременно помогать Украине – и жесточайшим образом пережимать сонную артерию русской экономики. Бороться со схемами обхода санкций.

И это выгодно самому Западу – чтобы быстрее закончить войну, не дать взять себя на измор. Важно, чтобы как можно скорее цивилизованный мир во главе с Украиной и США поставил российскую террористическую федерацию на колени. Уверен, что в планах Байдена решить вопрос с рф до окончания своей каденции, до выборов 2024 года. А желательно – за год до этого, потому что тогда он сможет показать и экономические успехи внутри США.

Думаю, в ближайшее время события ускорятся, приближая крах путинского режима и собственно россии.