Народу Украины и Зеленскому присудили известную международную премию

Награду обычно присуждают за свободу мысли — которую наш народ продемонстрировал сполна

В среду, 19 октября, стал известен победитель европейской премии имени Сахарова 2022 года. Ее лауреатом признали весь украинский народ, который был номинирован на награду в лице президента Владимира Зеленского.

Информацию сообщает "Телеграф", ссылаясь на заявление главы Европарламента Роберты Мецолы в ее Twitter. Она подтвердила, что победа была отдана украинской нации, как наиболее ярким представителям борьбы за европейские ценности. Также Мецола подчеркнула, что многие украинцы ежедневно рискуют своей жизнью, охраняя не только своих сограждан, но и других европейцев.

"Премия Сахарова за свободу мысли 2022 присуждается храброму народу Украины, который представляет президент, выбранные лидеры и гражданское общество", — подчеркнула она в своем сообщении.

Также политик подчеркнула, что главными ценностями, которые Украина сегодня отстаивает помимо своей целостности и независимости, являются демократия, свобода и верховенство права.

Так выглядит премия Сахарова

Отметим, что в комментариях нашлось немало иностранцев, которые искренне приветствовали такое решение Европарламента. Некоторые даже в открытую призвали предоставить нашей стране еще больше оружие, дабы противостояние с россией было более эффективным.

К СЛОВУ. В 2018 году Украина уже была отмечена этой престижной премией, считающейся главной в Евросоюзе касаемо прав человека. Тогда ее присудили украинскому кинорежиссеру, находящемуся в российском плену — Олегу Сенцову. США всячески призывали россию освободить узника, дабы тот мог лично присутствовать на награждении. Но, как известно, Сенцов вернулся домой намного позже.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в этом году Нобелевскую премию мира получили украинцы, при этом разделив ее с общественными организациями из Беларуси и россии. Конечно же, такое решение комитета вызвало незамедлительный скандал в обществе.