Неловко вышло с Нобелем: что известно о Центре гражданских свобод и почему соцсети возмутились наградой

Нюанс в виде общего на трех приза с представителями россии и белоруссии чем-то напоминает кремлевский нарратив о братских народах, однако не умаляет заслуг украинских правозащитников. Рассказываем, что о них известно

Впервые в истории престижную Нобелевскую премию мира получила украинская организация – Центр гражданских свобод (ЦОС). Однако радость затмила то, что награду организаторы разделили с представителями россии и белоруссии: правозащитной организацией "Мемориал" и белорусом Алесем Беляцким.

Украинские соцсети такое соседство возмутило : пользователи утверждают, что после Папы Римского и Илона Маска, кажется, сломался еще и Нобелевский комитет. Несмотря на неуместное сравнение с россиянами и белорусами, некоторые все же выражают оптимизм и утверждают, что Центр гражданских свобод получил приз заслуженно и советуют учиться радоваться достижениям. Рассказываем, что известно об украинском лауреате и подробнее разбираем причины скандала.

Чем занимается ЦОС

Центр гражданских свобод много лет борется с военными преступлениями, занимается освобождением украинцев из плена оккупантов, а также занимается вопросами защиты прав человека. Сам ЦОС получению Нобелевской премии радуется и не собирается от нее отказываться, несмотря на призывы пользователей соцсетей. Коммуникационный менеджер ЦХС Анна Трушова заявила, что поддержка коллег и медиа для организации важна и анонсировала пресс-конференцию 8 октября о событии.

ЦОС был основан в 2007 году как трансграничный ресурс представителями девяти постсоветских стран с целью продвижения прав человека и демократии. Организация занималась укреплением украинского гражданского общества и давлением на власть, чтобы сделать Украину полноценной демократией.

Во время Революции Достоинства в Киеве и других городах Украины в конце 2013 — начале 2014 годов ЦОС создал инициативу "Евромайдан SOS ", оказывавшую правовую помощь пострадавшим во время тогдашних протестных акций. С 2014 года центр начал мониторинговыми группами собирать доказательства предполагаемых военных преступлений в аннексированном Крыму и Донбассе.

Позже ЦХС запустил кампанию Let My People Go, цель которой заключалась в увольнении украинских политзаключенных, в 2018 году запустил кампанию за увольнение Олега Сенцова.

Команда Центра гражданских свобод

После 24 февраля ЦХС расширил свою работу по документированию вероятных военных преступлений, которую вела еще с 2014 года. Организация вместе с Харьковской правозащитной группой и Украинским Хельсинкским союзом создала проект "Трибунал для Путина". Общественные организации из разных регионов страны внесли в базу 19 тысяч эпизодов военных преступлений, рассказала глава ЦХС Александра Матвийчук, передает DW.

Мобильные группы организации работают также в освобожденных городах Харьковской области. Собранные доказательства передают стражам порядка: Офису генпрокурора, СБУ, полиции, Международному уголовному суду.

"Так же мы работаем с определенными оговорками на оккупированных территориях. Там тоже есть у нас региональные команды. Часть из них мы не освещаем, потому что не все уехали и это может быть угрозой для них. Так же есть много людей, которые передают информацию", – отметила Матвийчук.

Во время войны ЦОС в рамках инициативы Prisoners Voice собирает информацию о пропавших людях и оказавшихся в плену и сейчас незаконно удерживаемых, например в СИЗО Курска, Брянска или на оккупированных территориях. Истории гражданских заложников ЦХС делает публичными, как, например, случай Александра Ягодинского из-под Вышгорода, которого российские власти содержат более полугода. Оккупанты вывезли Александра в БТР-и с мешком на голове в Чернобыль, избивали, а затем отвезли в Беларусь. Сейчас, вероятно мужчина находится в одном из исправительных заведений рф.

Также ЦОС пытается отслеживать вывоз детей из Украины на территорию россии, где их потом усыновляют и отрывают от украинского контекста. В организации надеются, что насильственно увезенных детей можно будет вернуть. Кроме того, такое перемещение детей может быть использовано в качестве обвинений для Международного уголовного суда в отношении владимира путина.

Почему возник скандал

Украинцев возмутило, что факт отношения в один ряд представителей россии, белоруссии и Украины будто продолжает кремлевский нарратив о братских народах. Мол, на Западе воспринимают эти страны как очень похожие и не сильно разбираются в контексте.

Кроме того, нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук отметил, что ставить в один ряд трех лауреатов не корректно, потому что организации занимаются разными проблемами, хотя организаторы и отметили, что "лауреаты представляют гражданское общество в своих странах".

"Сравнивать нашу организацию с правозащитниками россии и белорусии немного некорректно. Потому что там организации борются против внутренних диктаторов в их странах. Украинская организация сейчас большую часть своей работы тратит на борьбу за защиту прав людей (от российских преступлений, — ред.), борьбу против внешних диктаторов, поэтому их неправильно ставить в эту строку. По моему мнению, каждая из личностей и организаций заслуживает Нобелевской премии мира, однако их сочетание немного нивелирует радость от получения премии, смешивает смыслы и больше подыгрывает российским нарративам", — заявил Грищук.

Говорить о примирении еще рано, утверждает Грищук, потому что идет активная фаза войны, а международного суда по делу о преступлениях этих двух стран не было.