Народу України та Зеленському присудили відому міжнародну премію

Нагороду зазвичай присуджують за свободу думки — яку наш народ продемонстрував сповна

У середу, 19 жовтня, став відомим переможець європейської премії імені Сахарова 2022 року. Її лауреатом визнали весь український народ, який був номінований на відзнаку в особі президента Володимира Зеленського.

Інформацію повідомляє "Телеграф", посилаючись на заяву глави Європарламенту Роберти Мецоли в її Twitter. Вона підтвердила, що перемогу отримала українська нація, будучи найяскравішим представником боротьби за європейські цінності. Також Мецола наголосила, що багато українців щодня ризикують своїм життям, охороняючи спокій не лише своїх співгромадян, а й інших європейців.

"Премія Сахарова за свободу думки 2022 року присуджується хороброму народу України, який представляє президент, обрані лідери та громадянське суспільство", — наголосила вона у своєму повідомленні.

Також політик наголосила, що головними цінностями, які Україна сьогодні відстоює окрім своєї цілісності та незалежності, є демократія, свобода та верховенство права.

Так виглядає премія Сахарова

Зауважимо, що у коментарях знайшлося чимало іноземців, які щиро вітали таке рішення Європарламенту. Деякі навіть відкрито закликали надати нашій країні ще більшу зброю, щоб протистояння з росією було більш ефективним.

До слова. У 2018 році Україна вже була відзначена цією престижною премією, яка вважається головною в Євросоюзі щодо прав людини. Тоді її присудили українському кінорежисеру, який перебував у російському полоні — Олегу Сенцову. США всіляко закликали рф звільнити в’язня, щоб той міг особисто бути присутнім на нагородженні. Але, як відомо, Сенцов повернувся додому набагато пізніше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що цього року Нобелівську премію миру отримали українці, розділивши її з громадськими організаціями з Білорусі та росії. Звичайно ж, таке рішення комітету викликало негайний скандал у суспільстві.