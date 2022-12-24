Война — день 304: враг несет потери и усиливает репрессии на временно оккупированных территориях

Оперативно о главном 24 декабря

Наступил очередной день противостояния украинского народа российским захватчикам. Враг пытается прорваться к Бахмуту и нарастить усилия на Лиманском и Авдеевском направлениях, но везде сталкивается с упорным сопротивлением украинских воинов. Более того: на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты вынуждены перейти к обороне. ВСУ продолжают наносить удары по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В ответ враг в бессильной злобе пытается усиливать репрессивные меры на оккупированных территориях, сталкиваясь с мощным сопротивлением украинских патриотов.

Тем временем Украина продолжает наступление на международном фронте, получая от союзников финансовую помощь и новейшие виды вооружения.

02:00 В Запорожье слышны взрывы.

00:02 В москве сгорел склад с газовыми баллонами на территории всероссийского института лёгких сплавов.

С данными за 23 декабря можно ознакомиться в трансляции: "Война день 303: ВСУ бьют по тылам и отражают атаки оккупантов".

Информация за 22 декабря доступна в сводке: Война — день 302: исторический визит Зеленского в США и рекорд потерь россии в Украине.

О том, какой ситуация была 21 декабря, читайте в материале: Война — день 301: Зеленский в Вашингтоне, США готовят рекордную помощь Украине.