россия безжалостно обстреляла центр Херсона: много погибших и раненых (фото)

Уже официально известно по меньшей мере о двух десятках раненых гражданских

Оккупационная российская армия, систематически терроризирующая мирные украинские города, нанесла очередной удар по многострадальному Херсону, который еще не успел оправиться от предыдущих обстрелов. Местные паблики информируют, что на местах прилетов возник мощный пожар.

россия снова обстреляла недавно освобожденный Херсон

К утру субботы, 24 декабря, враг ударил по самому центру города, в результате чего повреждено большое количество зданий и авто, погибли местные жители. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил советник руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, добавив к своему сообщению фото с жуткими последствиями российского обстрела.

"россияне совершили очередной террор — обстреляли центр города! Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, много людей на улице. Все службы работают, последствия выясняем", — написал он.

Тимошенко показала последствия прилетов россиян на фото

Предварительно известно, что только за последние сутки в результате ракетных ударов по городу пострадали 22 гражданских лица. Пять человек получили травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Среди тяжело раненых 6-летний ребенок.

Впоследствии данные по двум десяткам травмированных и пяти погибших подтвердил и Тимошенко.

"Херсон ОБНОВЛЕНО!! На данный момент известно о минимум 5 погибших и 20 раненых в результате обстрела центра города", — добавил он.

Десятки человек получили травмы, 5 – погибли

Позже информацию об обстреле и большом количестве пострадавших подтвердили и в пресс-центре Министерства здравоохранения Украины. Согласно имеющимся данным, россияне попали в областную больницу, где полностью разрушены гинекологическое отделение и поликлиника.

"Руская не может смириться с потерей Херсона, где они надеялись быть "навсегда" и продолжают совершать террористические атаки мирного населения.

Только за один день 22 гражданских пострадавших. Пятеро погибших. 1 ребенок (6 лет) – тяжело ранен.

Попадание в областную больницу. Уничтожены гинекологическое отделение и поликлиника.

Гаага вас ждет, уроды", — написали в Минздраве.

Последствия попадания в херсонскую областную больницу

Президент Украины Владимир Зеленский также не смог остаться в стороне и прокомментировал сегодняшний российский террор в Херсоне, в очередной раз подчеркнув, что весь мир должен видеть против какого зла воюют украинцы.

"Соцсети, скорее всего, обозначат эти фото как "чувствительный контент". Но это не чувствительный контент – это реальная жизнь Украины и украинцев.

Страна-террорист продолжает нести "русскую меру" в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради устрашения и удовольствия. Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы сражаемся", — говорится в тексте публикации украинского гаранта.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в минувшие выходные российская федерация нанесла несколько ударов по Херсону, в результате чего один из снарядов попал в жилой многоэтажный дом.