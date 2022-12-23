Война день 303: ВСУ бьют по тылам и отражают атаки оккупантов

Оперативно о главном 23 декабря

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину длится 303 дня. В одной из самых "горячих" точек — Бахмуте – продолжаются бои по всему участку фронта. Враг наносит удары в Донецкой области и обстреливает Херсонщину. В разведке сообщают, что возможен новый массированный удар по Украине. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский совершил исторический в Вашингтон, чем разозлил российских пропагандистов и чиновников.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 22 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных эксплуатации Patriot на базе в США, — СМИ.

00:01 Госсекретарь США обсудил украинский мирный план с лидерами G7.

Информация за 22 декабря доступна в сводке: Война — день 302: исторический визит Зеленского в США и рекорд потерь россии в Украине.

О том, какой ситуация была 21 декабря, читайте в материале: Война — день 301: Зеленский в Вашингтоне, США готовят рекордную помощь Украине.

С данными за 20 декабря можно ознакомиться в трансляции: Война — день 300: оккупанты обстреливают украинские города, но страдают от "бавовны" в тылу.