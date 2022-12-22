Война — день 302: Зеленский в Штатах, тяжелые бои на Донбассе

Оперативно о главном 22 декабря

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину продолжается 302 дня. В самой "горячей" точке фронта на Донбассе — Бахмуте, – бои продолжаются по всему участку фронта. Там враг продолжает штурмовать украинские позиции, а ВСУ контратакуют и местами несколько улучшают тактическое положение. Также продолжаются ожесточенные бои в районе Авдеевки и Марьинки, однако оккупанты успеха не имеют. Тем временем Украина имеет очевидные успехи на дипломатическом фронте: США объявили о новом крупном пакете военной помощи. Также продолжается визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 22 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Украинские военные будут учиться использовать ЗРК Patriot несколько месяцев, сообщает CNN со ссылкой на чиновника Пентагона.

Информация за 19 декабря доступна в сводке: Война — день 299: дефицит электроэнергии и новая атака на Киев.

О том, какой ситуация была 20 декабря читайте в материале: Война — день 300: оккупанты обстреливают украинские города, но страдают от "бавовны" в тылу.

С данными за 21 декабря можно ознакомиться в трансляции: Война — день 301: Зеленский в Вашингтоне, США готовят рекордную помощь Украине.