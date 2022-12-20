Война — день 300: оккупанты обстреливают украинские города, но страдают от "бавовны" в тылу

Оперативно о главном 20 декабря

Полномасштабная война россии против Украины продолжается 300 дней. Наиболее тяжелые бои продолжаются возле Бахмута, но обстрелы фиксируются по всей линии фронта. На этом фоне оккупанты продолжают использовать дроны для ударов по отдаленных от фронта населенных пунктах, включая и Киев, но в то же время растет количество взрывов и на военных объектах на территории россии. В то же время в Мелитополе оккупанты пытаются укрепить позиции, хоть в этом уже увидели намек на подготовку очередного "жеста доброй воли".

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 20 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты нанесли артиллерийские удары по Никополю и Херсону, однако также сообщается о паре мощных взрывов в оккупированном Мелитополе.

Информация за 17 декабря доступна в сводке: Война — день 297: ВСУ ударили по Крыму, а россия готовится к новым наступлениям

О том, какой ситуация была 18 декабря читайте в материале: Война — день 298: россияне готовятся к затяжному конфликту, а ВСУ могут продвинуться на юге

С данными за 19 декабря можно ознакомиться в трансляции: Война — день 299: дефицит электроэнергии и новая атака на Киев