"Ждали, что ПВО собьет": сеть потешается над поездкой шойгу на войну в Украине

Россияне утверждают, что глава российского минобороны "побывал на передовой" и даже пообщался с обычными солдатами

Российское военное командование отчиталось об очередном "приезде" министра обороны рф сергея шойгу на фронт в Украине. В подконтрольном чиновнику ведомстве утверждают, будто бы тот отправился в "Южный военный округ", проведя инспекцию оккупационных войск на этом участке ведения боевых действий. О первом же подобном "прибытии" сообщалось еще в конце июня.

Детали и видео опубликовала пресс-служба минобороны рф в официальном Telegram-канале. Россияне показали кадры с шойгу, летящем на боевом вертолете, а также идущим через замерзшее поле с остатками снега.

шойгу успели приписать довольно большой список дел, которые он успел выполнить за время своего вероятного визита. Это и облет районов дислокации оккупационных войск рф, и нахождение на передовой, а также общение с обычными солдатами. Также в российском министерстве говорят о проведении совещания с командующими, которые отчитывались шойгу об "успехах" на фронте.

"Особое внимание […] министр обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений", — сообщает пресс-служба ведомства.

шойгу побывал в Украине?

Стоит отметить, что такие новости не смогли обойти стороной пользователи сети. И здесь прослеживается интересная тенденция: под новостями отдельных росСМИ можно заметить много довольных таким "визитом" шойгу на фронт. Это при том, что даже россияне очень часто критикуют своего министра обороны и считают его ответственным за большинство провалов в полномасштабной войне.

Вполне вероятно, что кремль попросту запустил свою ботоферму во все соцсети, которая бы обелила представителей российского военного руководства. В первую очередь, конечно, внимание будут обращать на создание правильного образа диктатора путина. По данным Института изучения войны, из бункерного лидера хотят сделать "компетентного руководителя военного времени".

При этом хватает в сети и тех, кто абсолютно не верит ни шойгу, ни информации насчет его "пребывания" на фронте в Украине. Многие отмечают странный кадр в видео, где хорошо видно зеленую траву из иллюминатора вертолета — при том, что во многих украинских регионах, особенно вдоль линии фронта, уже давно лежит снег.

Напомним, что второй предполагаемый визит шойгу в Украину мог состояться в июле. Тогда чиновник дал распоряжение оккупантам "нарастить действия" — чтобы это не означало.

В декабре же сергей шойгу был замечен в Беларуси — он провел личную встречу с местным диктатором александром лукашенко.