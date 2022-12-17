Не хотят умирать за путина: сайт о сдаче в плен ВСУ просмотрело рекордное количество россиян

Страница о сдаче в плен стала наиболее популярной среди инструкций правительства Украины.

Обнародованная украинским правительством инструкция для российских солдат о том, как правильно сдаваться в плен, набрала рекордное количество просмотров.

Как информирует Центр стратегических коммуникаций, соответствующая справка на портале Dovidka.info стала самой популярной на сайте и набрала целых 306 тысяч просмотров.

При этом отмечается, что из них 212 тысяч были просмотрены с территории Украины, 65 тысяч из россии и 5 тысяч с Беларуси.

Из 212 тысяч просмотров около четверти были просмотрены людьми находящимися на оккупированных территориях. В ведомстве отмечают, что с высокой долей вероятности часть из них являются российскими военными.

Также отмечается, что количество просмотров этой страницы повышается, когда происходит очередной обмен пленными.

"А значит, россияне понимают: если сложить оружие и сдаться в плен украинцам, есть шанс остаться живым и вернуться домой", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, с момента старта украинского государственного проекта "Хочу жить" более четырёх тысяч российских военных заявили, что хотят сдаться в плен ВСУ.