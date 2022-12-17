Не хочуть помирати за путіна: сайт про здачу в полон ЗСУ переглянула рекордна кількість росіян

Сторінка про здачу у полон стала найпопулярнішою серед інструкцій уряду України.

Оприлюднена українським урядом інструкція для російських солдатів про те, як правильно здаватися в полон, набрала рекордну кількість переглядів.

Як інформує Центр стратегічних комунікацій, відповідна довідка на порталі Dovidka.info стала найпопулярнішою на сайті та набрала цілих 306 тисяч переглядів.

При цьому зазначається, що з них 212 тисяч було переглянуто з території України, 65 тисяч із росії та 5 тисяч з Білорусі.

З 212 тисяч переглядів близько чверті було переглянуто людьми, які перебувають на окупованих територіях. У відомстві зазначають, що з високою ймовірністю частина з них є російськими військовими.

Також наголошується, що кількість переглядів цієї сторінки підвищується, коли відбувається черговий обмін полоненими.

"А отже, росіяни розуміють: якщо скласти зброю та здатися в полон українцям, є шанс залишитися живим та повернутися додому", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, з моменту старту українського державного проекту "Хочу жити" понад чотири тисячі російських військових заявили, що хочуть здатися в полон ЗСУ.