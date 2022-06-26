шойгу в Украине? Видео с министром обороны рф спровоцировало волну слухов в сети

В россии пытаются сделать вид, будто бы беспокоятся о своих солдатах

Министр обороны рф сергей шойгу, который недавно опозорился с объявлением "побед", вероятно, может находиться на территории Украины. По крайней мере, на это наталкивает видео "инспекции" позиции российской армии, которое появилось в открытом доступе в сети.

РосСМИ отмечают, что шойгу побывал в штабах, которые раздают указания участникам "спецоперации" рф против Украины. На кадрах видеозаписи видно, как чиновника привозят в расположение с помощью боевого вертолета, а затем он проводит совещание.

К сожалению, конкретики насчет вероятного местонахождения шойгу не раскрывается. Есть лишь скупая формулировка "заслушал доклады на командных пунктах российских группировок".

Также нет и точно подтвержденной информации насчет пребывания россиянина в Украине. Однако вероятность его приезда на временно оккупированные захватчиками территории остается.

Впрочем, пользователи сети уже предполагают, чем может для шойгу закончиться такой визит на позиции россиян, и предлагают использовать западное оружие для демонстрации силы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что обычные военнослужащие армии рф не слишком ценят свое военное руководство, в особенности путина и шойгу. Об этом свидетельствовал перехваченный украинскими спецслужбами разговор оккупантов.