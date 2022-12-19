Война переходит на территорию врага: в ГУР прокомментировали "бавовну" в рф

Украинские спецслужбы заинтересованы только в военных целях

В россии все чаще происходят взрывы на военных объектах и различные ЧП. В главном разведуправлении Минобороны Украины прокомментировали происходящее. По словам замначальника ГУР МО Вадима Скибицкого, украинские вооруженные силы проводят операции на территории России с использованием различных средств.

Об этом он рассказал в интервью BILD. Из-за хорошей охраны на российских военных объектах такие операции требуют серьезной подготовки. Скибицкий подчеркнул, что цели — строго военные. Это объекты российской армии с которых бьют по Украине, включая логистические центры, командные пункты и гарнизоны.

В россии также происходит череда пожаров и взрывов на других объектах. Координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в интервью OBOZREVATEL отметил, что пытаться во всем найти деятельность партизан или украинских спецслужб не стоит. Если речь идет про военные объекты, есть основания для предположений что война переходит на территорию врага. Но в других случаях масштабных пожаров в россии это могут быть как действительно нарушения техники безопасности, так и попытке получить страховку и специально поджечь имущество с учетом ситуации в экономике.

Напомним, в начале декабря произошли взрывы на сразу двух аэродромах в россии — они военные и использовались для атак по Украине. В Москве и пригородах полыхают торговые центры, в пожарах удивительным образом погибает только по одному человеку. В Иркутской области неприятности происходят на нефтеперерабатывающих и добывающих предприятиях. В частности, горело на Марковском месторождении — причиной назвали техническую неисправность.