Война — день 299: россияне кидают все силы на Бахмут, а ВСУ контратакуют на Луганщине

Оперативно о главном 19 декабря

Прошло 299 дней с тех пор, как российские войска вторглись на территорию Украины. Наиболее активные бои, как и прежде, продолжаются возле Бахмута (Донецкая область), который является наиболее приоритетной целью для оккупационных войск и руководства кремля. Россияне пытались также предпринимают попытки атаковать позиции ВСУ на линии Сватово-Кременная, однако это не приносит никаких результатов. На южном направлении зафиксирован отход части российских войск от Каховки и Новой Каховки, что внушает надежду, что эти города скоро вернутся под контроль Украины.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 19 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Николаевской области сообщают о работе ПВО, предварительно по иранским дронам, при этом тревогу в области не объявляли.

С данными за 16 декабря можно ознакомиться в трансляции: Война — день 296: новая масштабная ракетная атака россиян и бои на Донбассе

Информация за 17 декабря доступна в сводке: Война — день 297: ВСУ ударили по Крыму, а россия готовится к новым наступлениям

О том, какой ситуация была 18 декабря читайте в материале: Война — день 298: россияне готовятся к затяжному конфликту, а ВСУ могут продвинуться на юге