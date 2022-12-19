Нужны быстрые решения: Залужный прокомментировал закон об ужесточении наказаний для военнослужащих

Главком обратился к президенту по поводу нашумевшего закона

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал резонансный закон №8271 об усилении наказания для военнослужащих, которые самовольно оставили свои позиции или отказались от выполнения боевых приказов.

Как говорится в соответствующем сообщении в Телеграм-канале Залужного, решить подобную проблему можно было более мягким путем, но в мирное время. Но во время войны необходимы "быстрые действенные решения".

"Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной Радой Украины, и прошу Президента подписать закон", — сказал он.

По его словам, закон позволит устранить пробелы в законодательстве, которые позволяли "отказникам" избежать наказания оплатив небольшой штраф. Это, говорит Залужный, может создавать ситуации, когда важные участки фронта остаются неприкрытыми, что приводит к росту потерь и утрате контроля над важными позициями.

"Можно ли избежать этой проблемы более мягким способом? Разъяснять, убеждать… Да, если речь идет о мирном времени. В условиях войны нужны быстрые действенные решения", — отметил он.

Вместе с тем он призвал поставить точку дискуссии относительно документа и дальше работать на победу.

Как сообщалось ранее, соответствующий закон об ужесточении наказаний вызвал резкую критику со стороны общественности, поскольку как считается, он в первую очередь ударит по рядовому составу.

Напомним, ранее Залужный рассказал, понадобится ли Украине новая волна мобилизации, а также в чем сейчас нуждаются ВСУ.