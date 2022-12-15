"Я вижу, что у меня есть": Залужный сделал важное заявление насчет мобилизации

Валерий Залужный высказался о мобилизации в Украине и заявил, в настоящий момент нашей стране нужно больше техники, а не людей.

В интервью изданию The Economist, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ответ на вопрос журналиста о том, нуждается ли украинская армия в очередной волне мобилизации, заявил, что "у нас достаточно людей".

"Мы уже проводим её (мобилизацию — Ред.) в том виде, в каком она есть. У нас достаточно людей, и я четко вижу, что у меня есть. У нас достаточно. Мне не нужны еще сотни тысяч", — заявил Залужный.

Также генерал добавил, что сейчас Украина нуждается в тяжелой технике такой, как БТРы и БМП, а также в боеприпасах.

"Обратите внимание, я сейчас не говорю о F -16", — сказал Залужный.

Отметим, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в настоящий момент в нашей стране проходит третья волна мобилизационных мероприятий.

Напомним, ранее мы писали о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал оценку российскому генералу Суровикину, который был назначен командующим войсками вторжения в Украину.

Также мы сообщали о том, что Валерий Залужный высказал свое отношение по поводу откровенного календаря "5 канала", который был выпущен в поддержку ВСУ.