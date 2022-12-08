Четвертая волна мобилизации в Украине: когда начнется и кого будут призывать

В Украине действует третья волна мобилизации

С началом полномасштабной войны в Украине действует всеобщая мобилизация. Она проходит в четыре основные волны (очереди), во время которых в ряды армии призываются различные категории граждан.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в настоящий момент в нашей стране проходит третья волна мобилизационных мероприятий и она может являться не последней. Однако для перехода на новую очередь необходимы несколько условий.

Волны мобилизаций

Во время первой волны в ряды армии призывается оперативный резерв (бывшие военнослужащие младше 40 лет, имеющие боевой опыт и отслуживших в армии). В основном это ветераны АТО или бойцы ООС;

в ряды армии призывается оперативный резерв (бывшие военнослужащие младше 40 лет, имеющие боевой опыт и отслуживших в армии). В основном это ветераны АТО или бойцы ООС; В ходе второй волны призывали бывших военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту, но не попали в первую очередь;

призывали бывших военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту, но не попали в первую очередь; Третья волна – мобилизационный резерв (офицеры запаса и военнообязанные, которые окончили военные кафедры в университетах);

– мобилизационный резерв (офицеры запаса и военнообязанные, которые окончили военные кафедры в университетах); Четвертая волна предусматривает призыва так называемого общественного резерва. Во время неё на службу призываются все граждане Украины, не имеющие ограничений по возрасту и состоянию здоровья.

Что такое четвертая волна мобилизации

Издание Обозреватель, ссылаясь на слова адвоката Ивана Либермана, сообщает, что четвертая волна возникает с целью доукомплектации войска.

"Когда выясняется, что войско имеет недокомплект, объявляется четвертая волна мобилизации. Однако это не значит, что будут набирать просто людей с улицы. Например, артиллеристам нужны наводчики, поэтому будут призывать тех, кто хорошо понимает географию или топографию", – разъяснил Либерман.

Отмечается, что когда в войсках понимают, что у них недостаточно людей определённых профессий, будут призываться только те, кто сможет удовлетворить этот недокомплект. Это и является четвертой волной. При этом юрист добавляет, что в настоящее время в украинском войске нет проблем с количеством военных и желающих, стремящихся воевать.

"В Украине есть много тех, кто готов идти воевать по контракту, но коэффициент полезного действия от них может быть невелик. В количественном аспекте – хорошо, что такие есть, а вот в отношении их профессиональных способностей, нужно будет потратить много времени для подготовки тех, чьи подразделения нужно укомплектовать. Если же объявляется четвертая волна мобилизации, то государство отбирает именно тех и именно столько, кто по своему роду деятельности и прежнему опыту имеет навыки именно в тех специализациях, в которых есть недоукомплектование", – рассказал адвокат.

Также юрист рассказал, что во время четвертой волны мобилизации не будут набирать много людей, например в подразделения десанта, ведь их хватает.

"Если в подразделениях танкистов будет не хватать людей, то будут призывать комбайнеров, трактористов, механиков. Это люди, умеющие управлять большим транспортом, поэтому их будет легче научить управлять танком, чем компьютерщика или учителя. Вот и весь смысл четвертой волны мобилизации", – передает издание слова Либермана.

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