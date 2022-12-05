Что нужно знать о повестках в Украине: виды, кто, где и как вручает
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Всё, что нужно знать о повестках в Украине
В Украине продлены сроки военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с этим многие наши граждане и дальше будут получать повестки.
О том, где могут вручить повестку, кто вправе ее выдавать, а также какие данные в ней должны быть указаны сообщает "Телеграф".
Где могут вручить повестку в Украине
Отметим, что в украинском законодательстве не указано конкретное место, где нельзя вручать повестки. Соответственно, ее можно получить где угодно: в парке, на работе или блокпосте. При этом Начальник Львовского областного центра комплектования, полковник Александр Тищенко рассказал о том, как выбираются места для вручения повесток военнообязанным. По его словам, для оповещения как можно большего количества человек выбирались точки с большим скоплением людей, например: вокзалы, ТРЦ, площади, большие улицы.
Кроме того, во время военного положения сотрудники ТЦК И СП могут вызывать военнообязанного по телефонному разговору.
Кто может вручить повестку
Вручать повестку должно только уполномоченное лицо:
- сотрудники ТЦК и СП (военкоматов);
- руководители вузов, предприятий;
- работники органов местного самоуправления;
- уполномоченные представители коммунальных учреждений.
Какие виды повесток бывают
Всего существует четыре вида повесток:
- Повестка для уточнения учетных данных;
- Повестка на прохождение ВЛК;
- Повестка-призыв на срочную военную службу;
- Мобилизационное распоряжение.
Что будет если не явится в военкомат по повестке и какие бывают уважительные причины для этого
Наказание будет зависеть от вида повестки, которую получил военнообязанный. Оно может быть в виде административного наказания, так и уголовного.
Список уважительных причин,по которым военнообязанный может не явиться в военкомат:
- Болезнь, не позволяющая самостоятельно двигаться;
- Необходимость ухода за больной супругой, ребенком, а также родителями своими или жены, проживающими вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;
- Осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие в военкомат.
Что должно быть указано в повестке
- Фамилия, имя и отчество, год рождения и адрес военнообязанного;
- место работы;
- вид повестки дата, время и адрес места, куда нужно явиться;
- список документов, которые следует иметь с собой;
- название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя комплектующего центра.
Как вручают повестку
- Лично в руки;
- отправка по месту жительства или работы;
- передача через близких и родственников: жена, родители и т.д.
Напомним, ранее мы писали о том, кого в Украине будут призывать в первую очередь начиная с 2023 года.
Также мы сообщали о том, что в Верховную Раду подан законопроект, согласно которому в Украине могут повысить мобилизационный возраст.