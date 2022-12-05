Что нужно знать о повестках в Украине: виды, кто, где и как вручает

Всё, что нужно знать о повестках в Украине

В Украине продлены сроки военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с этим многие наши граждане и дальше будут получать повестки.

О том, где могут вручить повестку, кто вправе ее выдавать, а также какие данные в ней должны быть указаны сообщает "Телеграф".

Где могут вручить повестку в Украине

Отметим, что в украинском законодательстве не указано конкретное место, где нельзя вручать повестки. Соответственно, ее можно получить где угодно: в парке, на работе или блокпосте. При этом Начальник Львовского областного центра комплектования, полковник Александр Тищенко рассказал о том, как выбираются места для вручения повесток военнообязанным. По его словам, для оповещения как можно большего количества человек выбирались точки с большим скоплением людей, например: вокзалы, ТРЦ, площади, большие улицы.

Кроме того, во время военного положения сотрудники ТЦК И СП могут вызывать военнообязанного по телефонному разговору.

Кто может вручить повестку

Вручать повестку должно только уполномоченное лицо:

сотрудники ТЦК и СП (военкоматов);

руководители вузов, предприятий;

работники органов местного самоуправления;

уполномоченные представители коммунальных учреждений.

Какие виды повесток бывают

Всего существует четыре вида повесток:

Повестка для уточнения учетных данных;

Повестка на прохождение ВЛК;

Повестка-призыв на срочную военную службу;

Мобилизационное распоряжение.

Что будет если не явится в военкомат по повестке и какие бывают уважительные причины для этого

Наказание будет зависеть от вида повестки, которую получил военнообязанный. Оно может быть в виде административного наказания, так и уголовного.

Список уважительных причин,по которым военнообязанный может не явиться в военкомат:

Болезнь, не позволяющая самостоятельно двигаться;

Необходимость ухода за больной супругой, ребенком, а также родителями своими или жены, проживающими вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;

Осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие в военкомат.

Что должно быть указано в повестке

Фамилия, имя и отчество, год рождения и адрес военнообязанного;

место работы;

вид повестки дата, время и адрес места, куда нужно явиться;

список документов, которые следует иметь с собой;

название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя комплектующего центра.

Как вручают повестку

Лично в руки;

отправка по месту жительства или работы;

передача через близких и родственников: жена, родители и т.д.

Напомним, ранее мы писали о том, кого в Украине будут призывать в первую очередь начиная с 2023 года.

Также мы сообщали о том, что в Верховную Раду подан законопроект, согласно которому в Украине могут повысить мобилизационный возраст.