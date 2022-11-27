Мобилизация продолжается: названы случаи, в которых можно не приходить по повестке в военкомат

Есть три уважительных причины для неприбытия в военкомат

В Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации до февраля 2023 года. Это означает, что мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет) будут продолжать получать повестки на военную службу. Однако существует несколько случаев, в которых мужчина может не приходить в военкомат после получения повестки.

Список причин, по которым мужчина может не явиться в ТЦК после вручения ему повестки, несколько изменился. Согласно новым изменениям, их количество сократилось до трёх. Об этом сообщает Правительственный портал.

Уважительные причины, по которым военнообязанный может не явиться в военкомат:

Болезнь, не позволяющая самостоятельно двигаться;

Необходимость ухода за больной супругой, ребенком, а также родителями своими или жены, проживающими вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;

Осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие в военкомат.

Отметим, что в других случая за неявку в военкомат после вручения повестки военнообязанных может ждать административная или даже уголовная ответственность. Наказание будет зависеть от вида повестки, которую получил мужчина.

Напомним, ранее адвокат Лидия Карплюк объяснила украинцам, что необходимо делать после получения повестки, а также, какие документы нужно брать с собой в военкомат.