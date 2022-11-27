Мобілізація продовжується: названі випадки, в яких можна не приходити по повістці до військкомату

Є три поважні причини для неприбуття у військкомат

В Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації до лютого 2023 року. Це означає, що чоловіки призовного віку (від 18 до 60 років) продовжуватимуть отримувати повістки на військову службу. Проте існує кілька випадків, у яких чоловік може не приходити до військкомату після отримання повістки.

Список причин, через які чоловік може не з’явитися до ТЦК після вручення йому повістки, дещо змінився. Згідно з новими правилами, їх кількість скоротилася до трьох. Про це повідомляє Урядовий портал.

Поважні причини, через які військовозобов’язаний може не з’явитися у військкомат:

Хвороба, яка дозволяє самостійно рухатися;

Необхідність догляду за хворою дружиною, дитиною, а також батьками своїми або дружини, які проживають разом з військовозобов’язаним або резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

Здійснення щодо військовозобов’язаного чи резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, що унеможливлює його прибуття у військкомат.

Зазначимо, що в інших випадках за неявку до військкомату після вручення повістки військовозобов’язаних може чекати адміністративна або навіть кримінальна відповідальність. Покарання залежатиме від виду повістки, яку отримав чоловік.

Нагадаємо, раніше адвокат Лідія Карплюк пояснила українцям, що необхідно робити після отримання повістки, а також які документи потрібно брати з собою у військкомат.