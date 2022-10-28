Мобілізація в Україні: адвокат розповів, яке покарання чекає на чоловіків за неявку за повісткою

Покарання залежатиме від виду повістки, яку отримав чоловік

В Україні триває загальна мобілізація. Чоловікам, які ігнорують вручені їм повістки та не приходять у військкомати, може очікувати адміністративна чи навіть кримінальна відповідальність.

Покарання для ухилянта залежить від виду повістки, яку він отримав. Усього їх існує чотири види: на проходження термінової служби, на проходження військово-лікарської комісії, на прибуття в призовний пункт або на уточнення даних. Адвокат Віталій Гаделія розповів докладніше, в якому разі неявка коштуватиме штраф, а в якому — позбавлення волі, передає ТСН.

Якщо військовозобов’язаний отримав повістку на уточнення даних або повістку проходження комісії та не з’явився у зазначений термін, для нього буде передбачена адміністративна відповідальність. У такому разі він сплатить штраф у розмірі до 8500 грн. Зазначається, що його може бути призначено у разі повторного правопорушення, зокрема, для посадових осіб. Наприклад, якщо військовозобов’язаному прийшла повістка на роботу, а роботодавець її йому не передав.

Щодо кримінальної відповідальності, то вона загрожує тим, хто пройшов медкомісію, був визнаний придатним, отримав мобілізаційне розпорядження, але не з’явився. У такому разі покарання може бути призначене у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Також адвокат додав, що якщо військовозобов’язаному двічі вручили повістку на уточнення даних, але він не з’явився, і його вже двічі притягнули до відповідальності, то вже втретє можуть порушити кримінальну справу.

Нагадаємо, раніше видання "Телеграф" повідомляло, що українцям пояснили, чи можна оскаржити повістки.

Також портал новин "телеграф" писав про те, що військком дав відповідь, чи можуть в Україні мобілізувати телефоном.