Мобілізація в Україні: які повістки можуть отримати українці та чим кожна з них о соблива

Загалом існує чотири види повісток

В Україні рішенням уряду було подовжено воєнний стан і загальну мобілізацію, котрі були впроваджені через повномасштабний напад росії. Тож включно по 21 листопада військовозобов'язані українці, віком від 18 до 60 років, можуть отримати повістку із закликом стати на оборону Батьківщини від російських загарбників.

"Телеграф" вирішив розібратися, які види цих документів існують і що взагалі підпадає під загальне поняття "повістка". Завідувач сектору Великописарівського бюро правової допомоги Людмила Мусієнко дала пояснення на цю тему, додавши, що в Україні існує чотири види повісток.

Повістка задля уточнення облікових даних

Відповідний вид повістки може бути вручений військовозобов'язаному, аби в подальшому внести його особисті відомості до бази. Мова йде просімейний стан призовника, відомості про його працевлаштування, наявність дітей.

Повістка на проходження ВЛК

Це вид документу зобов’язує особу призовного віку пройти медичне обстеження. Як правило в цьому випадку до повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов’язаного, де вказано придатний від до служби в армії чи ні.

Повістка-призов на строкову військову службу

Така повістка повинна містити у собі терміни, коли військовозобов'язаний громадянин повинен особисто звернутися до призовної дільниці. Крім того, у такому документі зазначається перелік того, що особа повинна мати при собі: паспорт, військовий квиток (тимчасове посвідчення) або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників), а також, обліково-послужну картку та мобілізаційне розпорядження, при умові, що така є в наявності.

Мобілізаційне розпорядження

Такий вид повістки вручається військовозобов’язаним особам, які пройшли медичну комісію та визнані придатними до несення військової служби. Здебільшого мобілізаційне розпорядження вручається під час оголошення мобілізації. У мобілізаційному розпорядженні зазначається про обов’язок з’явитися у визначений призовний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як перевірити законність виданої повістки із закликом на службу.

Також нагадаємо, чи є ймовірність повторного вручення повістки українцям.