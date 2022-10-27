Мобілізація продовжується: українцям пояснили, чи можна оскаржити вручення повістки

Подібну справу вже було розглянуто у Верховному Суді

Загальна мобілізація в Україні триває та отримати повістку на військову службу можуть усі чоловіки віком від 18 до 60 років. При цьому вручення повісток бувають навіть у найнесподіваніших місцях — у парках, магазинах, пляжах, або навіть телефоном. Стало відомо, чи можна оскаржити у суді її вручення.

Повістка — це документ, який є засобом оповіщення громадянина про необхідність виконання військового обов’язку перед законом. Вона не може бути оскаржена в жодному суді, повідомляє пресслужба Верховного Суду.

Так, позивач оскаржив наказ про зобов’язання з’явитися до пункту збору після вручення йому повістки. Проте суди першої та апеляційної інстанцій відмовилися відкривати провадження, обґрунтовуючи рішення тим, що дана суперечка не належить до юрисдикції адміністративних судів.

"По суті, оскаржена позивачем повістка, складена відповідачем на виконання законодавства з питань військового обов’язку та вручена позивачеві, є рішенням або дією суб’єкта владних повноважень у розумінні КАС України", — йдеться у повідомленні.

ВС, переглянувши суперечку за касаційною скаргою позивача, залишив рішення судів без змін.

Нагадаємо, раніше видання "Телеграф" повідомляло, що військком відповів, чи можуть в Україні мобілізувати телефоном.

Також портал новин "Телеграф" писав про те, що українцям розповіли, в яких випадках можливе повторне вручення повістки призовникам.