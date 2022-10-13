Що робити при отриманні повістки? Українцям пояснили кроки

Слід ретельно перевіряти всю інформацію в повістці

Українцям, яким представник військкомату вручив повістку, слід з'явитися у визначений строк за вказаною адресою. При цьому також важливо знати, що є правильний алгоритм дій. Потрібно детально вивчити зазначену у виданому документі інформацію.

Про це розповіли адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко і адвокатка Адвокатського об'єднання "Лещенко, Дорошенко і партнери" Лідія Карплюк у коментарі "24 каналу". За їхніми словами, з собою у військкомат треба мати всі відповідні документи. Серед них:

документ, що засвідчує особу;

військовий квиток або інший військово-облікови документ;

при наяності — документ, що може стати підставою для відстрочки від призову. Це може бути посвідчення щодо стану здоров'я чи сімейного статусу.

Візит до військкомату не обов'язково значить, що громадянина одразу призовуть на військову службу. Це також може бути просте уточнення чи з'ясування данних.

При врученні повістки також потрібно уважно її переглянути. Уся інформація, яка зазначена там, має повністю відповідати дійсності. Перед тим, як її підписати, слід переглянути на достовірність:

прізвище, ім'я і по-батькові військовозобов'язаного;

дата народження;

адреса проживання;

місце роботи;

вид повістки;

дата, час і місце того, де і коли треба з'явитися;

назва органу, печатка, повне їм'я керівника військкомату.

"Важливим є те, щоб повістка обов'язково була вручена особисто і підписана тим, хто її отримує. Тобто, у разі відсутності повідомлення (повістки), обов'язку з'явитися до військкомату не виникає. Що стосується викликів телефоном, то такий виклик законом не передбачено", — підкреслила адвокатка Аніщенко.

Якщо повістка містить у собі неправильну інформацію, її не слід підписувати. Натомість, на вільному місці на папері треба вказати виявлені правопорушення, поставити дату і підпис.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, навіть при наявності броні українці можуть отримати повістки. Юристка Дар’я Тарасенко розповіла, як діяти в такому випадку.