Мобілізація триває: що чекає на громадян, які не мають військового досвіду

Перед відправкою на фронт чоловік має пройти спеціальну підготовку

В Україні, згідно з рішенням уряду подовжено термін дії воєнного стану та загальної мобілізації в рамках котрої службі та захисту Батьківщини підлягають громадяни віком до 60 років. Ті військовозобов'язані, котрі мають досвід у службі, зазвичай відправляються до більш гарячих точок ведення бойових дій, а от що стосується громадян, які відповідного досвіду за плечима не мають, то вони першочергово будуть направлені на попередню підготовку. "Телеграф" вирішив розібратися, чи можуть бути мобілізовані добровольці без досвіду служби та куди відправлятимуть таких українців.

Як пише видання "РБК-Україна", військовозобов'язані українці, які не мають досвіду проходження військової служби чи відповідної підготовки на навчальних зборах, у першу чергу будуть відправлені на курси попередньої підготовки. Там їх навчатимуть на території спеціалізованих центрів (полігонів), на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації при вузах.

Як розповіла адвокат Адвокатського об'єднання Legal Strategy Віолетта Монастирська, в Україні підлягають мобілізації військовозобов'язані без відповідного досвіду, це не суперечить законодавству.

"Нікого не можна відправляти в зону бойових дій без підготовки відповідно до ст. 29 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", а саме військовозобов'язані та резервісти повинні пройти учбові, перевірочні та спеціальні збори", — пояснила експертка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що потрібно робити українцям, які очікували на повістку із закликом на службу, проте так її і не отримали.

Також нагадаємо, що в Україні ще одну категорію чоловіків можуть звільнити від військової служби.