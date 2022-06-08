Мобілізація триває: що робити українцям, які чекали повістку, але не отримали її

В Україні триває загальна мобілізація, адже військова агресія рф не припиняється

З першого дня повномасштабного вторгнення росії на захист держави вже встали понад 700 тисяч українців. Попри це строки загальної мобілізації та воєнного стану в Україні вирішили подовжити до 23 серпня, тож поповнення лав Збройних сил, а також інших військових формувань в країні триває. "Телеграф" вирішив розібрати одне з найпопулярніших питань, яке виникає у громадян призовного віку — що робити, якщо душа тягне на фронт, аби боронити державу від ворога, а повістку не дають?

Як мобілізують добровольців із військовим досвідом?

Українці, які вже мають військовий досвід і хочуть прийняти участь в обороні рідної землі, проте впродовж понад трьох місяців війни так і не отримали повістку, потрібно звернутися до районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або до військової частини. Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ Збройних сил, — пише "РБК-Україна".

Військовозобов'язані, які мають досвід військової служби або залучалися на навчальні збори раніше, можуть бути спрямовані одразу до військових частин.

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Чи можуть бути мобілізовані добровольці без досвіду служби?

Військовозобов'язані українці, які не мають досвіду проходження військової служби або відповідної підготовки на навчальних зборах, першочергово будуть відправлені на попередню підготовку. Вони навчатимуться у спеціалізованих центрах (полігонах), на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації при ВНЗ (офіцери запасу).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час дії мобілізаційних заходів в Україні, громадян, які мають так званий "білий квиток" також можуть призвати на службу — куди саме відправлятимуть таких українців та що на них чекає.