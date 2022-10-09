Частина українців може звільнитися з військової служби під час війни: які документи для цього треба

Мова про багатодітних чоловіків, яких вже призвали на службу

В Україні з 1 жовтня набули чинності поправки до закону про військовий обов'язок та військову службу, згідно з якими багатодітні чоловіки отримали відстрочку від служби в армії та можливість з неї звільнитися, якщо мають таке бажання.

Як зазначається у статті 26 Закону, підставою для звільнення є утримання військовослужбовцем трьох і більше дітей неповнолітнього віку.

Які документи потрібні військовому для звільнення зі служби

Як пояснив адвокат Роман Лихачов, багатодітним військовослужбовцям треба буде надати докази про утримання трьох дітей, адже визначальним фактором є не батьківство, а саме утримання трьох і більше дітей. До переліку таких документів належать:

Свідоцтва про народження трьох і більше дітей;

Рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком;

Рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком;

Посвідчення батька багатодітної сім'ї.

Якщо багатодітний батько не проживає з дітьми, але утримує їх, то докази цього також знадобляться. Це може бути рішення суду про призначення аліментів на утримання дітей та довідка з виконавчої служби, що у чоловіка немає заборгованості по сплаті аліментів.

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