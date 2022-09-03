Частині чоловіків можуть дозволити залишити службу в армії: кого це торкнеться

Частина чоловіків може бути звільнена від служби

Верховна Рада розглядає законопроєкт, який у разі ухвалення дозволить зробити масове звільнення частини військовослужбовців зі служби.

Як повідомляє пресслужба профільного комітету парламенту, документ авторства нардепа Олексія Гончаренка та колег передбачає звільнення від мобілізації та військової служби чоловіків, які виховують трьох та більше неповнолітніх дітей.

Зокрема автори законопроєкту зазначають, що ця категорія і так мала право на звільнення від мобілізації, проте через неправильне трактування чинного закону багато з них все одно було покликано.

При цьому, попри те, що Постанова Кабінету Міністрів України №413 від 12 червня 2013 року давала їм підстави для звільнення від військової служби, зробити це у них не вийшло, оскільки у Законі України "Про військовий обов’язок та військову службу" немає положення про звільнення від служби у воєнний час.

Ініціатори законопроєкту №7678 хочуть виправити цей момент та дати можливість багатодітним батькам піти зі служби та повернутися до виконання своїх батьківських зобов’язань.

У разі ухвалення законопроєкту може статися масове звільнення зі служби, оскільки серед військовослужбовців багато людей, які потрапляють до цієї категорії.

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Як відомо, в Україні право відстрочки від мобілізації мають не лише багатодітні батьки та батьки-одиначки, а й ще ціла низка категорій військовозобов’язаних.