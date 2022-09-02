Де в Україні найбільше ухилянтів від мобілізації: топ областей здивував

За пів року війни суди в регіонах розглянули 66 справ за фактом ухилення від мобілізації

В Україні за ухилення від мобілізації передбачена кримінальна відповідальність, яка все одно не звільняє від служби в армії. Попри це знаходяться чоловіки, які свідомо відмовляються з'являтися у військкомати, щоб стати на захист країни. Найбільше таких осіб виявилося на Закарпатті, а от другим регіоном неочікувано стала Львівська область. Про це у п'ятницю, 2 вересня, повідомили у Гельсінській спілці з прав людини.

За даними правозахисників, за пів року повномасштабної війни та загальної мобілізації в Україні було винесено 66 вироків щодо ухилянтів. Найбільше з них — у Закарпатській області (31 така справа). При цьому безумовним лідером за кількістю ухвалених вироків став Мукачівський міськрайонний суд (19 справ).

Другою у списку областей, де ухилянтів від мобілізації найбільше, стала Львівщина. Там за пів року було 10 вироків у таких справах. А трійку лідерів замкнула Дніпропетровська область — 7 справ. Тим часом 5 справ щодо ухилянтів було у Волинській області, а в Івано-Франківській, Кіровоградській, Харківській та Черкаській області — розглянули по 2.

Примітно, що із 66 вироків за ухилення від мобілізації майже чверть (24%) стосувалася внутрішньо переміщених осіб. І, знову ж таки, лідером стала Закарпатська область — 9 з 31 вироку (тобто 29%).

Що загрожує за ухилення від мобілізації

Як розповів адвокат Володимир Адонін, ухильників від служби в армії найчастіше притягують за статтею 336 КК України — ухилення від призову.

За його словами, для кваліфікації дій людини за цією статтею має бути встановлено намір і мету саме в ухиленні від призову під час мобілізації, а також протиправну відмову від проходження військово-лікарської комісії.

Санкції статті 336 ККУ передбачають від трьох до п'яти років позбавлення волі, але у суді все відбувається інакше.

"Зазвичай людині пропонують укласти угоду зі стороною звинувачення (прокурором) про визнання винності. Така угода затверджується вироком. Найчастіше винна особа та прокурор в угоді про визнання винності погоджують покарання у вигляді випробувального терміну, тобто покарання з випробуванням", — резюмував адвокат.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чекає на військовозобов'язаних під час мобілізації, якщо викинути повістку до військкомату.