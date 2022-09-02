Где в Украине больше всего уклоняющихся от мобилизации: топ областей удивил

За полгода войны суды в регионах рассмотрели 66 дел по факту уклонения от мобилизации

В Украине за уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, которая все равно не освобождает от службы в армии. При этом находятся мужчины, которые сознательно отказываются появляться в военкоматы, чтобы стать на защиту страны. Больше всего таких лиц оказалось в Закарпатье, а вот вторым регионом неожиданно стала Львовская область. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в Хельсинкском союзе по правам человека.

По данным правозащитников, за полгода полномасштабной войны и общей мобилизации в Украине было вынесено 66 приговоров по уклонению. Больше всего из них — в Закарпатской области (31 такое дело). При этом безусловным лидером по количеству вынесенных приговоров стал Мукачевский горрайонный суд (19 дел).

Второй в списке областей, где уклоняющихся от мобилизации больше всего, стала Львовщина. Там за полгода было 10 приговоров по таким делам. А тройку лидеров замкнула Днепропетровская область – 7 дел. Между тем, 5 дел относительно уклонистов было в Волынской области, а в Ивано-Франковской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской области — рассмотрели по 2.

Примечательно, что из 66 приговоров за уклонение от мобилизации почти четверть (24%) относилась к внутренне перемещенным лицам. И опять же лидером стала Закарпатская область — 9 из 31 приговора (то есть 29%).

Что грозит за уклонение от мобилизации

Как рассказал адвокат Владимир Адонин, уклонистов от службы в армии чаще всего привлекают по статье 336 УК Украины — уклонение от призыва.

По его словам, для квалификации действий человека по этой статье должно быть установлено намерение и цель именно в уклонении от призыва во время мобилизации, а также противоправный отказ от прохождения военно-врачебной комиссии.

Санкции статьи 336 УКУ предусматривают от трех до пяти лет лишения свободы, но в суде все обстоит иначе.

"Обычно человеку предлагают заключить соглашение со стороной обвинения (прокурором) о признании виновности. Такое соглашение утверждается приговором. Чаще всего виновное лицо и прокурор в соглашении о признании виновности согласовывают наказание в виде испытательного срока, то есть наказание с испытанием", — резюмировал адвокат.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ждет военнообязанных во время мобилизации, если выбросить повестку в военкомат.