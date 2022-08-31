В Украине под обязательную мобилизацию могут попасть люди с инвалидностью

На этом этапе власти лишь предлагают добровольную мобилизацию мужчин этой категории, но адвокаты бьют тревогу

Мобилизацию в Украине пока никто не отменял, а это значит, что в центры комплектования могут приглашать мужчин призывного возраста, не имеющих противопоказаний для службы в военное время. В эту категорию по закону не попадают лица, имеющие инвалидность, даже если она считается легкой. Но скоро это может измениться.

Как пояснил в комментарии "Фактам" адвокат Иван Либерман, список мужчин, которые будут подлежать всеобщей мобилизации, все-таки планируют расширять, а пополниться он может лицами с инвалидностью третьей формы.

По словам адвоката, на сегодня народные депутаты Украины предлагают разрешить мужчинам с инвалидностью этой группы воевать по их собственному согласию. Однако не исключено, что в будущем эта норма приведет к обязательной мобилизации.

"Как показывает практика, все, что временное или по согласию, очень быстро начинает быть обязательным, еще и под ответственность", — заявил Иван Либерман.

При этом он добавил, что в свое время многие украинцы делали себе справки об инвалидности третьей группы, чтобы иметь льготы и социальные выплаты. Это привело к тому, говорит адвокат, что такие справки сейчас есть у здоровых людей, но в армию по закону их забрать не могут.

Эксперт выразил надежду, что отправлять на войну лиц третьей категории инвалидности будут исключительно после тщательного медицинского осмотра.

"Участвовать в боевых действиях можно разными способами. Можно подносить боеприпасы, копать траншеи или готовить еду и т.д. То есть служба в армии ВСУ может быть совершенно разной, так называемая альтернативная служба", — добавил Либерман.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Украине действует статья 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в которой говорится, что лица с инвалидностью призыву не подлежат, как и мужчины, которые непригодны к военной службе по состоянию здоровья и имеют отсрочку на 6 месяцев.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто из военных не подлежит мобилизации даже во время войны.