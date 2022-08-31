В Україні під обов'язкову мобілізацію можуть потрапити люди з інвалідністю

На цьому етапі влада лише пропонує добровільну мобілізацію чоловіків цієї категорії, але адвокати б'ють на сполох

Мобілізацію в Україні поки ніхто не скасовував, а це означає що до центрів комплектування можуть запрошувати чоловіків призовного віку, які не мають протипоказань для служби у воєнний час. В цю категорію за законом не потрапляють особи, які мають інвалідність, навіть якщо вона вважається легкою. Але невдовзі це може змінитися.

Як пояснив у коментарі "Фактам" адвокат Іван Ліберман, список чоловіків, які підлягатимуть загальній мобілізації все-таки планують розширювати, а поповнитися він може особами з інвалідністю третьої форми.

За словами адвоката, станом на зараз народні депутати України пропонують дозволити чоловікам з інвалідністю цієї групи воювати за їх власною згодою. Однак, не виключено, що у майбутньому ця норма призведе до обов'язкової мобілізації.

"Як показує практика, все, що є тимчасовим або за згодою, дуже швидко починає бути обов'язковим, ще й під відповідальність", — заявив Іван Ліберман.

При цьому він додав, що свого часу багато хто з українців робити собі довідки про інвалідність третьої групи, аби мати пільги та соціальні виплати. Це призвело до того, каже адвокат, що такі довідки зараз мають здорові люди, але у військо за законом їх забрати не можуть.

Експерт висловив сподівання, що відправляти на війну осіб третьої категорії інвалідності будуть виключно після ретельного медичного огляду.

"Брати участь у бойових діях можна різними способами. Можна підносити боєприпаси, копати траншеї або готувати їжу тощо. Тобто служба в армії ЗСУ може бути абсолютно різною, так звана альтернативна служба", — додав Ліберман.

Варто зазначити, що станом на зараз в Україні діє стаття 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", у якій йдеться, що особи з інвалідність призову не підлягають, як і чоловіки, які непридатні до військової служби за станом здоров'я та мають відстрочку на 6 місяців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто з військових не підлягає мобілізації навіть під час війни.