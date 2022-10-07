Загальна мобілізація в Україні триває: що буде із зарплатами призовників

Уряд частково змінив умови для роботодавців, чиї працівники призвані на службу

В Україні термін дії воєнного стану, а з ним і загальної мобілізації, котра була оголошена через військову агресію сусідньої росії, подовжили до 21 листопада. А це означає, що до армії й надалі забиратимуть чоловіків, віком від 18 до 60 років, шляхом вручення повісток або їх самостійного звернення до військкомату.

У зв'язку з цим "Телеграф" вирішив розібратися, що ж буде із робочими місцями призовників і чи зберігатимуть за ними їх заробітну плату.

Нагадаємо, що у липні в Україні було внесено зміни до законодавства, в рамах яких роботодавець має право не виплачувати мобілізованому працівникові зарплату. Відповідне рішення було ухвалено без врахування того, що законодавство про мобілізацію набуло чинності ще у 2014 році, а тоді масовість, з якою Україні довелося зіткнутися після повномасштабного вторгнення росії, чітко не усвідомлювалася.

Враховуючи вищевказане, середній заробіток за мобілізованим українцем зберігатися більше не буде.

Передбачено також й процедуру звільнення. Для неї працівник пише заяву або повідомляє факт мобілізації. На це роботодавець видає наказ про звільнення у зв’язку з призовом щодо мобілізації з дня відсутності на роботі зі збереженням місця.

Раніше "Телеграф" детальніше розповідав, що таке демобілізація та коли варто на неї чекати в Україні.

Також варто нагадати, що в Україні було скорочено список поважних причин, згідно з якими призовник має право не прийти до військкомату у зазначений час.