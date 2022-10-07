Общая мобилизация в Украине продолжается: что будет с зарплатами призывников

Правительство частично изменило условия для работодателей, чьи работники призваны на службу

В Украине срок действия военного положения, а с ним и общей мобилизации, объявленной из-за военной агрессии соседней россии, продлили до 21 ноября. А это значит, что в армию и дальше будут забирать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет путем вручения повесток или их самостоятельного обращения в военкомат.

В связи с этим "Телеграф" решил разобраться, что же будет с рабочими местами призывников и будут ли за ними сохранять их заработную плату.

Напомним, что в июле в Украине были внесены изменения в законодательство, в рамках которых работодатель имеет право не выплачивать мобилизованному работнику зарплату. Соответствующее решение было принято без учета того, что законодательство о мобилизации вступило в силу еще в 2014 году, тогда массовость, с которой Украине пришлось столкнуться после полномасштабного вторжения россии, четко не осознавалась.

Учитывая вышеуказанное, средний заработок за мобилизованным украинским сохраняться больше не будет.

Предусмотрена также и процедура увольнения. Для него работник пишет заявление или сообщает факт мобилизации. На это работодатель выдает приказ об увольнении в связи с призывом по мобилизации со дня отсутствия на работе с сохранением места.

Ранее "Телеграф" подробнее рассказывал, что такое демобилизация и когда стоит ее ждать в Украине.

Также следует напомнить, что в Украине был сокращен список уважительных причин, согласно которым призывник имеет право не прийти в военкомат в указанное время.