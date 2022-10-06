Демобилизация в Украине: что это такое и когда ее ждать

Осеннего призыва в этом году не будет

В Украине правительство продлило действие военного положения, а с ним и общей мобилизации до 21 ноября. В то же время по изменениям, внесенным президентом Владимиром Зеленским осенний призыв в стране был отменен. Кроме того, демобилизация, которая должна была проводиться в октябре-декабре 2022 года, была отсрочена.

Как пишет издание zn.ua, понятие демобилизации означает перевод Вооруженных украинских сил, а также народного хозяйства государства из военного положения на мирное после того, как война в стране будет завершена путем мирного разрешения военного конфликта, повлекшего за собой потребность в объявлении общей мобилизации. Демобилизацию проводят путем расформирования воинских частей, соединений и объединений, штабов, учреждений, вспомогательных подразделений, а также увольнения в запас излишка в личном составе.

Когда ждать

Согласно указу Зеленского "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроки проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году", демобилизацию в стране отложили на неопределенный срок. Если более точно объяснять, то демобилизация в Украине состоится исключительно по завершению войны с россией и отмене военного положения.

Ранее "Телеграф" сообщал, в каких случаях украинцам могут повторно вручить повестку с призывом на службу.

Также напомним, что во время военного положения в стране некоторых работников можно будет забронировать в онлайн-режиме – кого это касается.