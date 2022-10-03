Повторное вручение повестки: в каких случаях такое может произойти

Это можно объяснить весомым пробелом в реестре

В Украине нет единого реестра с информацией о военном учете, поэтому вполне возможно, что один человек может несколько раз получить повестку одного и того же типа. Однако есть и другие случаи, предусматривающие повторное вручение повестки.

Следует напомнить, что всего существует четыре вида повесток:

для уточнения учетных данных;

для прохождения военной врачебной комиссии;

повестка на срочную военную службу;

мобилизационное предписание.

Повестка для уточнения учетных данных означает, что следует обратиться в территориальный центр комплектования и предоставить сведения о своем состоянии здоровья, семейном положении, наличии или отсутствии права на отсрочку. Затем такой гражданин может получить повестку мобилизационного распоряжения по указанной дате и месту, куда военнообязанный должен обратиться для отправки на службу.

Отсрочку на шесть месяцев могут получить граждане, признанные комиссией временно непригодными для службы или подтверждающие потребность в лечении. После этого нужно будет повторно пройти военно-врачебную экспертизу. Так же это работает для забронированных работников — когда пройдет полгода, человек может получить повестку.

Могут происходить случаи, когда повестки на улицах, блокпостах, общественных местах вручают лицам, имеющим право на отсрочку или уже поставленным на военный учет в другом районе или области. Это происходит потому, что территориальные центры комплектования не обмениваются информацией между собой. Поэтому такая практика является достаточно нормальной.

Как сообщал "Телеграф" ранее, начальник Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, кто вправе вручать повестки, а кто таких полномочий не имеет.