Мобилизация в Украине продолжается: юрист объяснил, в каких случаях можно отказаться от повестки

Есть некоторые повестки, которые согласно нормам действующего законодательства можно считать недействительными

В Украине правительство приняло решение о продлении сроков действия общей мобилизации и военного положения включительно до 21 ноября, поэтому в ряды Вооруженных сил, а также других военных формирований страны продолжают набирать военнообязанных украинцев. Согласно действующему законодательству гражданам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки с призывом на службу, однако существуют случаи, когда от документа с призывом на службу все же можно отказаться, пишет издание "24 канал"

Когда и как можно отказаться от повестки

В повестке ФИО человека указаны неправильно (основание для предположения, что этот документ может быть адресован другому человеку);

Повестку вручает лицо, не уполномоченное совершать такие действия;

При условии, что на повестке отсутствует печать военкомата или подписи военного комиссара.

Как пояснил адвокат Андрей Новак, для того чтобы отказаться от повестки с призывом на службу, в первую очередь нужно озвучить представителю военкомата или другого уполномоченного органа о своем желании и отказаться от подписи этого документа

"Уполномоченные лица должны составить акт об отказе. Вы должны указать причину отказа от повестки, например, нарушен порядок вручения или заполняли неуполномоченные лица. Желательно дополнительно снять на камеру этот процесс, а также сфотографировать акт", – рассказал адвокат Андрей Новак.

Также эксперт подчеркнул, что крайне важно то, чтобы акт по отказу состоял в присутствии не менее двух свидетелей, которые могли бы подтвердить наличие весовой причины соответствующего решения.

"Телеграф" также сообщал, что отказаться от повестки украинцы имеют право, если она была издана в другой области, ведь в таком случае документ можно считать недействительным.